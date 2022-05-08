مذكرة تفاهم بين قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة في كلية لومينوس الجامعية التقنية وشركة دار الأتمتة الذكية DAR.IA

الوكيل الاخباري - حفل توقيع مذكرة تفاهم بين قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة ASAC)) في كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) وشركة دار الأتمتة الذكية (DAR.IA) حيث تم الإتفاق بين الطرفين على تطوير مهارات و تدريب وتوظيف خريجي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال دورة أتمتة العمليات بالروبوتات أو ما يسمى بــ .Robotics Process Automation (RPA)



تهدف هذا الاتفاقية الى تطوير مهارات الخريجين في استخدام وتطبيق أنظمة أتمتة العمليات بالروبوتات الحديثة والمطلوبة من أجل إشراكهم في سوق العمل.

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وتم إدراج هذه الدورة من قِبل قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة لأهميتها في التطور الوظيفي حيث سيقوم الطرفين على بناء منهج يساهم في التدريب والتعليم الذي يخدم احتياجات سوق العمل. ومن الجدير بالذكر بأن خريجين هذه الدورة سيحصلون على شهادة ال RPA - مستوى مهني مبتدئ.









عن شركة DAR.IA

هي شركة تحول رقمي متخصصة في أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ,تقدّم مجموعة كاملة من خدمات أتمتة العمليات للعملاء من أجل تحقيق مرونة الأعمال اللازمة في هذا العصر بالشراكة مع الشركة العالميةBlue Prism .



عن قسم عبدالعزيز الغرير في LTUC

أطلق قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، التابع لكلية لومينوس للحوسبة المتقدمة، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على المهنيين في مجالات الحوسبة المتقدمة عبر مختلف الصناعات. بالإضافة إلى الدورات المتعددة في تطوير البرمجيات وأمن الشبكات و أتمتة العمليات بالروبوتات ، يقدّم القسم عدة برامج من ضمنها درجة البكالوريوس في الحوسبة السحابية التي تعد حصريّاً في الأردن والمنطقة والدبلوم البريطاني المعتمد من مؤسسة بيرسون في مسارات متعددة مثل االأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.