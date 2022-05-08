الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك والملكة يتسلمان الاثنين جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها في ليلة العيد

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

سوق السعودية تواصل مكاسبها وتخالف اتجاه بورصات الخليج

الخارجية: انهاء مشكلة شابين أردنيين في أنجولا

علان: 15% ارتفاع الطلب على الملابس بالعيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبادية الشمالية

العسعس: معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن اي رفع للضرائب

اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

الأحد، 08-05-2022 11:29 ص

مذكرة تفاهم بين قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة في كلية لومينوس الجامعية التقنية وشركة دار الأتمتة الذكية DAR.IA

MicrosoftTeams-image


الوكيل الاخباري - حفل توقيع مذكرة تفاهم بين قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة ASAC)) في كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) وشركة دار الأتمتة الذكية (DAR.IA) حيث تم الإتفاق بين الطرفين على تطوير مهارات و تدريب وتوظيف خريجي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال دورة أتمتة العمليات بالروبوتات أو ما يسمى بــ .Robotics Process Automation (RPA)

تهدف هذا الاتفاقية الى تطوير مهارات الخريجين في استخدام وتطبيق أنظمة أتمتة العمليات بالروبوتات الحديثة والمطلوبة من أجل إشراكهم في سوق العمل.

اضافة اعلان

 

وتم إدراج هذه الدورة من قِبل قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة لأهميتها في التطور الوظيفي حيث سيقوم الطرفين على بناء منهج يساهم في التدريب والتعليم الذي يخدم احتياجات سوق العمل. ومن الجدير بالذكر بأن خريجين هذه الدورة سيحصلون على شهادة ال RPA - مستوى مهني مبتدئ.

 



عن شركة DAR.IA
هي شركة تحول رقمي متخصصة في أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ,تقدّم مجموعة كاملة من خدمات أتمتة العمليات للعملاء من أجل تحقيق مرونة الأعمال اللازمة في هذا العصر بالشراكة مع الشركة العالميةBlue Prism .

عن قسم عبدالعزيز الغرير في LTUC
أطلق قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة، التابع لكلية لومينوس للحوسبة المتقدمة، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على المهنيين في مجالات الحوسبة المتقدمة عبر مختلف الصناعات. بالإضافة إلى الدورات المتعددة في تطوير البرمجيات وأمن الشبكات و أتمتة العمليات بالروبوتات ، يقدّم القسم عدة برامج من ضمنها درجة البكالوريوس في الحوسبة السحابية التي تعد حصريّاً في الأردن والمنطقة والدبلوم البريطاني المعتمد من مؤسسة بيرسون في مسارات متعددة مثل االأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
MKT_Julia_Creative Lifestyle Shot_HQ_MKT_Julia_Creative Lifestyle Shot_HQ_Julia_Product_creative_shot_Midnight Black_JPG_20220119

احترف التصوير وتدوين مقاطع الفيديو مع هاتف HUAWEI nova 9 SE

129309-Digital Screens-17-02

بنك الإسكان يقدم منح دراسية لطلبة جامعة الحسين التقنية

1

وزير الزراعة البرازيلي يزور مصانع البوتاس العربية

244425479_6051960264879347_2166481737073929916_n

موظفي الأردنية للطيران وأعضاء الاتحاد الوطني يلتقون في خيمة الأردنية للطيران

MENA-EID-combo-1_ar_sel

سامسونج تحتفل بالعيد مع عملائها بإطلاق حزمة من العروض الحصرية

WhatsApp Image 2022-04-30 at 10.55.40 AM

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل رحلات طيران "ويز إير" لأربع وجهات إقليمية ودولية

أخبار متعلقة
PR - aman

شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام