مذكرة تفاهم لتقديم 13 منحة كاملة لطلبة الحاسوب بجامعة الحسين التقنية

الوكيل الاخباري - وقعت شركة نوبلز العقارية وجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الأحد، مذكرة تفاهم، تقدم بموجبها الشركة 13 منحة دراسية تغطي الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات والأمن السيبراني وعلم البيانات التابعة لكلية الحاسوب.

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وتنص المذكرة، على تغطية الشركة لكافة الرسوم الدراسية لـ 13 طالباً، وتقديم الشركة فرصة التدريب العملي للطلبة، بما يعزز قدرات الطلبة ومهاراتهم، ومساعدة الطلبة المنتفعين من المنحة للحصول على فرص عمل في الشركة.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز المهندس عمر عايش إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استمراراً لجهود نوبلز تجاه المجتمع، والتي تسعى من خلالها لتنمية وتطوير الأفراد المستحقين للدعم، وأن خيار دعم التعليم جاء لقناعة الشركة التامة بأن التعليم هو أساس نهضة المجتمع ورقيّه.



بدوره، ثمن رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، جهود الشركة ودعمها لطلبة الجامعة ورفدهم بتعليم نوعي يمكنهم من بناء مستقبل مشرق، مؤكداً أن الجامعة تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التعليم التقني، وتعتمد في شراكتها مع القطاع الخاص على تطوير مناهجها وبناء مختبراتها المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية ودعم برنامج التدريب العملي في الجامعة.



وفي نهاية حفل التوقيع الذي جرى بحضور مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، وكبار موظفي الشركة ومجموعة من طلبة كلية الحاسوب والمعلوماتية، قدم الحنطي درع تكريم للمهندس عمر عايش شاكرا شركة نوبلز على منحتها ودعمها لطلبة الجامعة.