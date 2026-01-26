مراجعة شركة JustMarkets .هل تستحق ثقتك في التداول؟

الأصول المالية
تداول الذهب مع فروقات أسعار تنافسية
منصات التداول
تعتبر منصة التداول هي الأداة الأهم في تنفيذ صفقات المتداولين في الأسواق المالية، بعد مراجعة شركة JustMakrets تجد أنه هناك تنوع جيد في منصات التداول المتاحة من خلالها، حيث أنها توفر إمكانية التداول من خلال منصات ميتاتريدر 4 و5 المعروفة للجميع بالإضافة إلى توفير منصة تداول خاصة بالشركة أبسط في التصميم وأسهل في التعامل من ميتاتريدر مما يجعلها أنسب للمبتدئين، ويمكنك التداول بكل سهولة من خلال أجهزة سطح المكتب أو الهاتف.
التداول من خلال تطبيق JustMarkets من الهاتف بكل سهولة
حسابات التداول
تمت مراجعة شركة JustMarkets لمعرفة أنواع حسابات التداول المتاحة وتعمل الشركة على توفير أكثر من نوع حساب لتلبية احتياج كافة العملاء مثل حساب Standard cent المناسب للمبتدئين والذي يمكن المتداول من فتح صفقات بأحجام عقود صغيرة جدا، هناك أيضا حساب تداول Standard مناسب للأشخاص الأكثر تقدما، ويمكن للعملاء البدء بفتح حسابات التداول بمبلغ إيداع 10 دولار.
هناك أيضا أنواع حسابات خاصة بالمتداولين المحترفين وتتميز هذه الحسابات بأنها منخفضة العمولات وتقدم فروقات أسعار أقل ولكنها تبدأ بمبلغ إيداع أعلى من الحسابات العادية. تقدم الشركة خدمة لفتح حسابات تداول خاصة بنسخ الصفقات ويمكن من خلالها للمتداول المحترف فتح حساب التداول والقيام بصفقات ومن ثم يقوم متداولين آخرين بنسخ صفقاته في التداول وتعمل الشركة على توفير حسابات تداول إسلامية.
الأدوات التعليمية
تلتزم شركة JustMarkets بتقديم محتوي تعليمي يتم تحديثه بشكل مستمر لتمكين العملاء من فهم أساسيات التداول والاستثمار، بما في ذلك مقالات تعليمية تغطي كافة المواضيع الهامة والأساسية في التداول، تحليلات للأسواق وتوقعات يومية لأهم الأصول المالية، تناسب هذه المواد المبتدئين والمحترفين مما يضمن أقصى استفادة لجميع عملاء الشركة.
خدمة العملاء
تقدم شركة JustMarkets خدمة دعم للعملاء على مدار اليوم وخلال 7 أيام في الأسبوع وذلك لدعم العملاء في أي وقت، مما يعكس اهتمام الشركة بالخدمة المقدمة وهناك أيضا دعم من خلال الهاتف باللغة الانجليزية ويوجد العديد من القنوات للاتصال بالشركة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وتدعم الشركة الخدمة باللغة العربية مما يجعلها مناسبة جدا للعملاء في الشرق الأوسط.
في النهاية، بعد مراجعة شركة JustMarkets ستجد أن الشركة تقدم تجربة تداول متكاملة تجمع بين تنوع الأصول المالية، منصات التداول المرنة، وأنواع الحسابات المناسبة لجميع مستويات المتداولين. إلى جانب ذلك، توفر الشركة محتوى تعليمي غني ودعم عملاء متواصل، مما يعزز قدرة المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية. رغم أن اختيار الوسيط يعتمد دائمًا على احتياجات كل متداول ومستوى خبرته، فإن مراجعتنا توضح أن JustMarkets تستحق النظر الجاد لمن يبحث عن وسيط يوفر أدوات قوية وفرص متنوعة للتداول.
