مراقبة صحية طوال اليوم مع سوار HUAWEI Band 6 لإدارة الصحة بشكل استباقي

الوكيل الاخباري - مع زيادة تقدم المجتمعات، يولي الأفراد اهتمامًا أكبر لصحتهم؛ إذ أصبحت إدارة الصحة الذاتية إحدى أهم التدابير لمساعدتهم في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحتهم.



تشير الإدارة الصحية إلى المراقبة والتحليل الشاملين لعوامل المخاطر الصحية الشخصية بناءً على نمط الحياة العلمي، والتوجيه المتزن للأفراد للحفاظ على صحتهم بفاعلية ونشاط، وتغيير المعالجة السلبية إلى وقاية فاعلة.

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تأتي الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بميزة تسمح للأفراد بارتدائها على مدار الساعة، مما يجعل المزيد منهم يرغبون في تجربتها لإدارة صحتهم بفاعلية.



مع سوار HUAWEI Band 6 ، أصبح كل هذا ممكنًا بسهولة.





مراقبة SpO2 طوال اليوم لمتابعة دقيقة وذكية للصحة



كثير من المستخدمين لا يدركون تمامًا مفهوم تشبع الدم بالأكسجين (SpO2)، والذي يشير إلى النسبة المئوية للمعدل المشترك للأكسجين والهيموجلوبين في الدم نسبة إلى إجمالي معدل الهيموجلوبين؛ أي تركيز الأكسجين في الدم، وهو معيار فسيولوجي مهم للجهاز التنفسي وأحد العلامات الحيوية الأساسية، والتي يمكن أن تعكس حالة إمداد الجسم بالأكسجين.



عندما يكون مستوى SpO2 أقل من 90%، فهذا يشير إلى انخفاض تشبع الأكسجين في الدم، ويؤديإلى أعراض مثل التعب والإرهاق وسرعة ضربات القلب ونقص الطاقة، بما سيؤثر على وظيفة الجسم لفترة طويلة ويتطلب مراقبة مستمرة ومساعدة إضافية.



ببساطة، يتتبع مستوى SpO2 حالة الجسم من خلال التغيرات في مستوى الأكسجين في الدم، وتقلبات معدل ضربات القلب، وعمق النوم، وتتبع بيانات التمرين التي تستند إلى الاعتبارات العملية للمتطلبات الصحية للمستخدمين.



منذ اليوم الأول لتطوير منتجاتها، تضعهواويصحة المستخدم على سلم أولوياتها. في عام 2019، طبقتهواويميزة مراقبة SpO2على الأجهزة القابلة للارتداء لأول مرة. واستنادًا إلى مراقبةSpO2 لمرة واحدة، يمكن لهذه الميزة أن تساعد المستخدمين في فهم حالتهم البدنية الحالية لتقليل الإصابات أو الحوادث.



واستنادًا إلى نماذج الأجهزة المحسّنة تمامًا في ميزة HUAWEI TruSeen™ 4.0 وخوارزمية توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، قامت هواوي بترقية ميزة مراقبة SpO2 إلى مراقبةSpO2طوال اليوم في عام 2020.



وبوصفه أول سوار ذكي من هواوي يدعم مراقبة SpO2 طوال اليوم، يمكن لـ HUAWEI Band 6 مراقبة الحالة الصحية للمستخدم على مدار الساعة وإرسال التنبيهات تلقائيًا عندما تكون مستويات SpO2 منخفضة للغاية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ الإجراءات الفورية وإدارة صحتهم بشكل استباقي.







شاشة العرض الكاملة من HUAWEI Band 6 طريقة جديدة لنمط حياة نشط وصحي



في مجال صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، تلتزم هواوي بالبحث التقني والابتكار، مع الاهتمام المستمر باحتياجات المستهلكين ورؤاهملحل أي مشاكل قد تواجههم، إلى جانب الريادة في تعزيز تجربة السوار الذكي، وإطلاق أجيال من المنتجات المبتكرة.



أطلقت هواوي مؤخرًا السوار الذكي الجديد HUAWEI Band 6 ، مما أحدث ثورة في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مجددًا.



يتميز سوار HUAWEI Band 6 الجديد كليًا بشاشة AMOLED مقاس 1.47 بوصة لتقديم محتوى نابض بالحياة،إلى جانب تصميمهالأنيق.



ويعدّ السوار الذكي خفيفًا للغاية؛ إذ يزن 18 جرامًا فقط. وإلى جانب حزامه الناعم والصديق للجلد، يقدم السوار تجربة ارتداء مريحة للمستخدمين، كما يوفر عمر بطارية يستمر لمدة أسبوعين من الاستخدام المتواصلعند شحنهلمرة واحدة.



رعاية صحية استباقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحويل المعالجة السلبية إلى وقاية فاعلة



تعدّ عاداتنا وأسلوب حياتنا من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحتنا. لتطوير نمط حياة صحي، نحتاج إلى البدء من التغذية اليومية، والتمرين، والنوم، ومتابعة صحتنا الجسدية والنفسية.



في الماضي، غالبًا ما كان الناس يذهبون إلى المستشفى للتشخيص فقط عندما يشعرون بتوعك أو مرض، ثم يتناولون الأدوية ويعدلون نظامهم الغذائي ويستريحون وفقًا لتعليمات الطبيب.



قد تداوي مثل هذه المعالجة السلبية الأعراض ولكنهالا تعالج السبب الجذري.



إذا أردنا التحول من المعالجة السلبية إلى الوقاية الفاعلة، فنحن بحاجة إلى الاعتماد على المراقبة في الوقت الفعلي والاقتراحات التي تقدمها الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.



ونظرًا لكونه سوارًا ذكيًا متكاملًا بسعر مناسب، يضم HUAWEI Band 6 ميزات صحية أكثر مما سبق ذكره.



فعدا عن مراقبة SpO2 طوال اليوم، يدعم السوار تقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 ، وتقنيةHUAWEI TruSleep™ 2.0 لمراقبة النوم العلمية، وتقنية مراقبة التوتر HUAWEI TruRelax™، ووظائف أخرى لتوفير إدارة صحية فاعلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



على سبيل المثال، تعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية التهديد الصحي الأول على مستوى العالم.



ونظرًا لأن الأعراض المبكرة لعدم انتظام ضربات القلب ليست واضحة، فيسبّب ذلك انخفاض وعي المرضى وصعوبة العلاج الفاعل للفحص المبكر والتشخيص.



ومع تطور التكنولوجيا، فتحت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مسارًا جديدًا لفحص عدم انتظام ضربات القلب، مما أدى بشكل فاعل إلى تحسين مشكلات طرق المراقبة التقليدية.



يتميز سوار HUAWEI Band 6 بتقنية HUAWEI TruSleep™ 2.0 التي تمت ترقيتها حديثًا لمراقبة معدل ضربات القلب، ويمكن أن توفر للمستخدمين مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع ودقيق، مما يساعدهم في الاهتمام بصحة القلب في الوقت الفعلي.



في المجتمعات الحديثة والعصرية، يؤثر اضطراب النوم على الأفراد من مختلف المهن والأعمار.



لذا، يأتي سوار HUAWEI Band 6 بميز HUAWEI TruSleep™ 2.0 لمراقبة جودة النوم علميًا بشكل ملائم، مما يساعد المستخدمين في فهم جودة نومهم بشكل أكبر، وتحديد المشكلات التي تواجههم، وطلب المساعدة من المؤسسات الطبية المتخصصة على الفور.



يوفرسوار HUAWEI Band 6 96 وضعًا للتمرين، ويعدّ وضع القفزبالحبل أحد أحدث وضعياتالتمرين المتوفرة فيه.



ولا يقتصر هذا الوضععلى مراقبة عدد القفزات فحسب، بل يوفر أيضًا بيانات التمرين مثل عدد التكرارات المتتالية، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على التحكم في الإيقاع والتنفس لتحقيق نتائج أفضل.



وجنبًا إلى جنب مع خوارزمية التمرين الاحترافية HUAWEI TruSportTMونظام الحوافز وميزات التمرين، يمكن للسوار توفير سجلات تمرين علمية متنوعة لتقديم تجربة لياقة بدنية غير مقيدة للمستخدمين، وتحويل أي مكان يتواجدون فيه إلى نادٍ رياضي شخصي.



تعملهواويدائمًا على تطوير التقنيات الصحية والبحث عنها بفاعلية، مع الأخذ في الاعتبار صحة المستخدمين بوصفها جوهر تطوير ميزات المنتجات، بالإضافة إلى الإعلان عن أجيال متعددة من الأساور الذكية ذات الميزات الصحية العلمية باستمرار وبشكل مبتكر.



يواكب تصميم سوار HUAWEI Band 6 الموضة، ويمكن ارتداؤه بكل راحة،ويضم ميزات إدارة الصحة وتتبع التمارين العلمية، مما يوفر للمستخدمين شكلاً جديدًا من الأساور الذكية.



يراقب هذا السوار الأنشطة اليومية للمستخدمين وظروفهم الفسيولوجية، ويحسّن إدراكهم وقدرتهم على التحكم في بياناتهم الصحية، ويقومبدور كبيرفي الإدارة الصحية في الظروف الاجتماعية والشخصية المقيّدة في أي مكان.



يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بسعر 49 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي؛GraphiteBlack، Sakura Pink، وForest Green.



يمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:



https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



