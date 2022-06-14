الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حماية المستهلك: "المونة" المنزلية هي الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

الثلاثاء، 14-06-2022 01:28 م

 مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022

sumaya-zain


الوكيل الإخباري - شرع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، و بشراكة استراتيجية مع شركة زين الأردن، ممثلة بمنصتها للإبداع (ZINC)، باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022  للشركات الناشئة، التي تنظمها الشبكة العالمية للريادة، وتضمّ أكثر من 370 ألف رائد أعمال من 200 دولة. 

اضافة اعلان


 وتقدّر قيمة جوائز المسابقة بمليون دولار مقسمة على 100 رائد أعمال حول العالم مما يتيح لهم التوسع للوصول إلى المرحلة التالية في رحلتهم مع شركاتهم من خلال منحهم التدريب، والموارد ذات المستوى العالمي، وتعزيز ظهورهم، والعمل على ربطهم بالموجهين والمستثمرين.


كما وستحصل الشركات التي تكمل طلبات التقدم للجائزة على حق الوصول إلى أكثر من 25000 دولار من الامتيازات، فضلا عن أن أفضل 100 فريق من المتقدمين سيحصل على الخدمات العينية من شركاء مثل AWS و Freshworksو Google Cloud  و Hubspot و Stripe و Zoom.


 وأبدى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي سعادته بأن يكون المركز جسرا حيويا يمتد أمام الشركات الناشئة للمشاركة في هذه المسابقة الهامة مشيدا بدور المركز الكبير في ترسيخ ثقافة الريادة ودعم الرياديين.


وأضاف الرفاعي أن الجامعة وبتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، تولي أهمية قصوى لثقافة الريادة، وتقدم كل الدعم والرعاية للمركز ليقوم بهذا الدور الهام على المستويين المحلي والعالمي.


ومن جانبه قال مدير المركز محمد عبيدات إن هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات الريادية التي تعطي فرصة للشركات الأردنية التنافس والتعرف على مؤسسات دعم الشركات على مستوى العالم، كما إنها تهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة وتسليط الضوء على ريادة الأعمال في الأردن، وتتيح الفرصة لكافة المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب.


كما أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، عن سروره بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع منصّة زين للإبداع (ZINC) مع مركز الملكة رانيا للريادة لتنظيم التصفيات المؤهلة لكأس العالم للريادة على مستوى الأردن، وتتيح المنصّة من خلالها الفرصة للشركات الناشئة الأردنية وأصحاب المشاريع المميزة للمشاركة في أهم المبادرات الريادية على مستوى العالم، وتمكينهم من تطوير وتوسيع أعمالهم ومشاريعهم من خلال التواصل مع شبكة من المرشدين والمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.


يذكر أن المركز يقيم منذ 13 عاماً أسبوع الريادة العالمي السنوي، وأن آلية تقديم الطلبات للمشاركة تتم عبر موقع المركز www.qrce.org

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank Blood Donation- image

للسنة الخامسة على التوالي كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم

HUAWEI nova Y70

هواوي تطلق أحدث هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية - HUAWEI nova Y70 وسيتوفر قريبًا في الأردن

e5695e86-6883-462d-a1c3-b0d89c7528c5

‎أحمد الكيلاني .. قصة نجاح أردنية

bio lab

"بيولاب" أول مختبر أردني يحصل على شهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001

Capital Bank ADEX- image (1)

"مكتب أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية تمويل مع "كابيتال بنك" لوضع الأطر المستقبلية لتنمية الصادرات الوطنية

WhatsApp Image 2022-06-13 at 1.48.02 PM

المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-13 at 1.48.02 PM

المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

13-6Zzain

منصّة زين للإبداع تُقيم جلسة حوارية مع مسرّعة الأعمال العالمية “Techstars”

sumaya

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

Zain Shop - Abdali Mall

زين تفتتح معرضيها الجديدين كليّاً في سيتي مول والعبدلي مول

66

زين راعي الاتصالات الحصري لمسابقة المحارب الدولية في نسختها الـ 12

zain-6

زين تعزّز ممارسات الاستدامة البيئية في كافة أعمالها