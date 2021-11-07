مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يطلق فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2021 بالشراكة مع زين

الوكيل الاخباري - أعلنَ مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا عن انطلاق أعمال أسبوع الريادة العالمي 2021 بنسخته 13 في الأردن، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبشراكة استراتيجية مع شركة زين الأردن من خلال منصتها للإبداع (ZINC)، بمشاركة 83 شريكاً عبر ما يقارب 400 فعالية ستقام في عمان وباقي المحافظات، وجاهيّاً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

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وتتمحور فعاليات الأسبوع، الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري، في عدة محاور أبرزها، التعليم ودوره في تعزيز روح الريادة والابتكار، ومحور السياسة ودور الحكومة في ازدهار ريادة الأعمال، والعقبات التي يواجهها رواد الأعمال من الفئات السكانية المحرومة، كما سيتضمن طرحاً للحلول من خلال قصص النجاح، والتدريب والإرشاد.



وأثنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، في مؤتمر صحفي عُقد في منصّة زين للإبداع في مجمع الملك الحسين للأعمال، على جهود المركز ومثابرته على إقامة هذه الفعالية العالمية الهامة، عبر سنوات طويلة من الجهد الموصول، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع شركة زين، ودورها الكبير في دعم قطاع الريادة والرياديين.



وأضاف الرفاعي أن الجامعة، من خلال المركز، تحرصُ وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن على تحفيز وتطوير الإبداع والابتكار عند الأردنيين؛ وتعمل على فتح آفاق لفرص جديدة للشباب، وتعزز من ثقافة الريادة لتحقيق التنمية المستدامة وطنياً.



من جهته قال مدير المركز محمد عبيدات إن أسبوع الريادة يعدُّ من البرامج المهمة للمركز، ويمثل احتفالية وطنية تحتفي بإنجازات قطاع الريادة الأردني، مؤكداً أن المركز يفخر بتقديم هذه المنصة لجميع مؤسسات الريادة سنوياً؛ لتحتفي بإنجازاتها وتستعرض المشاريع القادمة والفرص التي تقدمها للرياديين الأردنيين.



كما وبيّن عبيدات أن فعاليات هذا الاسبوع تمثل فرصة للناشطين في مجال الريادة للحوار حول أهم التحديات ومحاولة إيجاد آليات لتحسين البيئة الريادية في المملكة.



وبدوره قال المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار: "تأتي هذه الشراكة مع المركز لإطلاق فعاليات الأسبوع بالتزامن مع احتفال الشركة بالذكرى السابعة لتأسيس منصّتها للإبداع (ZINC)، مؤكداً على حرصها طيلة تلك الأعوام على عقد عديد من الفعاليات للاحتفال بالمبدعين والرياديين الأردنيين في فروعها الـ8 المنتشرة في المملكة.



كما أكّد البيطار على إيمان الشركة بأهمية دعم قطاع ريادة الأعمال والعمل على تطويره، وعلى مسؤوليتها تجاه الرياديين والشباب وإبداعاتهم، نظراً لأهمية هذا القطاع المتنامية ودوره الكبير في خلق فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والعقول الشبابية الأردنية وما تنتجه من أفكار خلاقة على مستوى المنطقة والعالم.



ويعدُّ أسبوعُ الريادة المدعوم من قبل مؤسسة كوفمان الأمريكية أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المجتمعات.

وتنظم من خلاله آلاف الأحداث والمسابقات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي وتشبك بين المتعاونين المحتملين والمرشدين والمستثمرين.

ويشارك في الأسبوع بنسخته 14 عالمياً 200 دولة و10 مليون شخص من خلال أكثر من 40 ألف فعالية.