مركز زين الإقليمي (THE BUNKER)يقدّم خدماته الاستثنائية لبنك القاهرة عمّان

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمّان الدكتور كمال البكري حيث تُجسّد هذه الشراكة التزام شركة زين وتحت مظلة "زين أعمال" بتوفير تجربة رقمية سلسة واستثنائية تُمكّن بيئة الأعمال من أتمتة وتحسين سير أعمالها بما يُسهم في زيادة إنتاجيتها وخفض الكلف التشغيلية وتسريع وقت الحصول على الخدمات بمختلف أنواعها.
وبموجب هذه الاتفاقية ستوفّر شركة زين غرفة خاصة لبنك القاهرة عمّان في مركزها الإقليمي (The (Bunker لاستضافة خوادم مركز معلومات البنك (Colocation) لتخزين البيانات والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكة لموقع DR، إلى جانب تقديم خدمات مُدارة من خلال مركز البيانات وفريق ZainTech، إذ تؤمن شركة زين بأهمية تعزيز أعمال المؤسسات المصرفية بحلول رقمية متطورة تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة وضمان ديمومتها في مختلف الظروف وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.
يُذكر أن مركز زين الإقليمي حصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، ويقدم المركز خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery) للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، كما يعتمد المركز على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهاز آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.
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