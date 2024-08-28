مركز زين الإقليمي (THE BUNKER)يقدّم خدماته الاستثنائية لبنك القاهرة عمّان

الوكيل الإخباري- استمراراً لجهودها المتواصلة في دعم مسيرة التحوّل الرقمي ورفد مختلف القطاعات عبر تقديم خدمات استثنائية وفعّالة تعتمد على بُنية تحتية أساسية فريدة لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والخدمات المُدارة واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية؛ وقّعت شركة زين الأردن وبنك القاهرة عمّان اتفاقية شراكة استراتيجية تقضي بتقديم خدمات مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) -الأول من نوعه على مستوى المنطقة-، ليتسنى لبنك القاهرة عمّان الاستفادة منها.

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