مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعب

الوكيل الإخباري- ضمن إسهاماتها المتواصلة لتمنية المواهب الأردنية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة لاستضافة البطولات والفعاليات في مجال الرياضات الإلكترونية، أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo وبالتعاون مع الشركة الأردنية للرياضات الإلكترونية ( (JEG بطولة FC25.



وأُقيمت نهائيات البطولة في قُبة الألعاب الإلكترونية (The Arc) بمجمع الملك الحسين للأعمال، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس، بمشاركة 104 لاعبين تأهلوا من أصل 240 لاعب سجلوا في البطولة، واشتملت البطولة على فئتين الفردية والمختلطة.

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وقدّمت شركة زين الأردن جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز اللاعب عبد الحكيم الدراوشة بالمركز الأول عن الفئة الفردية وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار أردني، وحاز أحمد زياد على المركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 150 دينار، وحلّ زيد زيدان بالمركز الثالث وحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 دينار أردني، وجاء وليد أبو سرية رابعاً وحصل على جائزة نقدية بقيمة 50 دينار أردني.