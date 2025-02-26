مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعب

وأُقيمت نهائيات البطولة في قُبة الألعاب الإلكترونية (The Arc) بمجمع الملك الحسين للأعمال، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس، بمشاركة 104 لاعبين تأهلوا من أصل 240 لاعب سجلوا في البطولة، واشتملت البطولة على فئتين الفردية والمختلطة.
وقدّمت شركة زين الأردن جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز اللاعب عبد الحكيم الدراوشة بالمركز الأول عن الفئة الفردية وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار أردني، وحاز أحمد زياد على المركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 150 دينار، وحلّ زيد زيدان بالمركز الثالث وحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 دينار أردني، وجاء وليد أبو سرية رابعاً وحصل على جائزة نقدية بقيمة 50 دينار أردني.
فيما فاز كل من زيد جبر وسارة حدادين بالمركز الأول في الفئة المختلطة وحصلا على جائزة نقدية بقيمة 400 دينار أردني، وجاء كل من زيد زيدان ونادين خوري بالمركز الثاني وحصلا على جائزة نقدية بقيمة 300 دينار أردني، وحاز كل من محمد المدني وريفان الطبال على المركز الثالث حيث حصلا على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار أردني، وحصد كل من محمد الترك وروان الترك جائزة المركز الرابع بقيمة 100 دينار أردني.
وكانت شركة زين قد أعلنت في وقت سابق وعبر صفحات مركزها للرياضات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي عن إقامة البطولة ودعت الراغبين بالمشاركة للتسجيل في البطولة، حيث تحظى البطولات التي ينظمها المركز على مدار العام بإقبال كبير من قبل لاعبي وهواة الرياضات الإلكترونية.
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