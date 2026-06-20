مركز زين للرياضات الإلكترونية يدعم بطولة FC26 دعماً لمرضى السرطان

12:11 م

الوكيل الإخباري- ساهمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain eSports JO) في تنظيم ودعم بطولة مؤسسة الحسين للسرطان الإلكترونية FC26، والتي أُقيمت يوم الجمعة بالتزامن مع بدء الحدث العالمي الكروي الأبرز، وجمعت ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات في منافسات رياضية إلكترونية حملت رسالة إنسانية تهدف إلى دعم مرضى السرطان والمساهمة في توفير العلاج لهم. اضافة اعلان





وأقيمت فعاليات البطولة في مجمع الملك الحسين للأعمال، وشهدت منافسات حماسية في لعبة FC26، حيث شارك موظفان من كل شركة لتشكيل فرق تنافست فيما بينها ضمن أجواء رياضية وتفاعلية جمعت بين روح التحدي والترفيه والعمل الخيري، في مبادرة تعكس قدرة الرياضات الإلكترونية على توحيد الجهود لخدمة القضايا الإنسانية.



وتأتي مشاركة زين في تنظيم ودعم البطولة في إطار شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تجمعها منذ أعوام مع مؤسسة الحسين للسرطان بصفتها داعماً مميزاً للمؤسسة، كما تأتي انطلاقاً من التزام الشركة المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة، وإيماناً منها بأهمية تسخير التكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية لإحداث أثر إيجابي في المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتكافل.



وتعكس البطولة الدور المتنامي للرياضات الإلكترونية كمنصة تجمع بين الترفيه والتنافس والعمل الإنساني، وتوفر للمشاركين فرصة توظيف شغفهم بالألعاب في خدمة قضايا مجتمعية مؤثرة، بما يسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة المرضى وعائلاتهم.



وهدفت البطولة إلى جمع التبرعات لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان من خلال ربط كل فريق مشارك بمريض من قائمة الانتظار لدى المركز، بحيث تُخصص التبرعات كاملة لدعم علاجه، مما يعزز الأثر الإنساني للمبادرة ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير الرعاية والعلاج للمرضى.



ويواصل مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain eSports JO) دعمه لكافة الفعاليات والبطولات التي تقام في المملكة، والمبادرات التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤيته في تمكين الشباب، وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن، وتوفير بيئة متكاملة تحتضن المواهب وتساهم في تطوير مهارات اللاعبين وصنّاع المحتوى، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي واعد لهذا القطاع المتنامي.