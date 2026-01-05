مركز زين للرياضات الإلكترونية يرسّخ دوره كمساهم رئيسي في نمو القطاع

الوكيل الإخباري- واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2025 ترسيخ مكانتها الريادية ودورها في تطوير منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال مركزها المتخصص Zain eSports Jo، للمساهمة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية كإحدى الصناعات الإبداعية الأسرع نمواً على مستوى العالم.

فمن خلال مركزها المتخصص Zain eSports Jo لعبت شركة زين الأردن دوراً محورياً في دعم المواهب الشابة وإبرازها على المستووين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي والإبداعي تماشياً مع النمو المُتسارع الذي يشهده قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المنطقة، ونظراً لتطوّر البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الشركة ودورها الفاعل في تطوير هذه البنية بشكل مستمر وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.



وخلال العام 2025 نظّم المركز سِلسلة متواصلة من البطولات والفعاليات والشراكات في هذا المِضمار، حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً تجاوز الـ12 مليون مُشاهدة عبر مختلف المنصات، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام بقِطاع الرياضات الإلكترونية وتزايد انخراط الشباب المبتدئين والمُتمرسين من الشباب والمستثمرين في هذا القِطاع الحيوي.



وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء منظومة مُستدامة للقطاع؛ جدّدت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Joتعاونها مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، كما عمل المركز وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجامعة الأردنية على إنشاء مركز متخصص للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب في أكاديمية الجامعة الأردنية، في خطوة نوعية تهدف إلى دمج الرياضات الإلكترونية ضمن العملية التعليمية وفتح مسارات جديدة للتعلّم والاحتراف المهني وبناء المهارات الرقمية لدى الطلبة.



كما نظّم المركز وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بطولة الجامعات الأردنية للرياضات الإلكترونية بمشاركة نحو1200 لاعب ولاعبة من جامعات مختلفة ، لتعزيز التنافسية وروح الابتكار حيث أسهمت البطولة في اكتشاف المواهب الأردنية وصقلها ضمن بيئة تنافسية تعليمية.



وعلى الصعيد الإقليمي، واصل مركز زين للرياضات الإلكترونية تعزيز حضوره الفاعل عبر بطولة زين إيسبورتس لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، بمشاركة10 دول عربية، مما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية رئيسية لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية، كما نظم المركز خلال العام الحالي بطولات متعددة كان أبرزها FC 2025 Mix Mania التي شارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة، وبطولةFortnite Solo Squad بمشاركة نحو400 لاعب ولاعبة، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية للمركز في بطولة العقبة للرياضات الإلكترونية بمشاركة165 لاعباً ولاعبة.



وشمل دعم شركة زين الأردن وعبر مركزها لقِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، رعاية مُسابقات وبطولات دولية مرموقة كان أبرزها مسابقة Red Bull Login للألعاب الإلكترونية وبطولة FIA MENA Esports في إطار التزامها بتوفير منصات تنافسية تفاعلية ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وخلق فُرص جديدة للشباب لإبراز وتطوير مواهبهم وإتاحة الفرصة أمامهم للظهور في المحافل الدولية لتمثيل الأردن.