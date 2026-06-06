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مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد

مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد
مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد
السبت، 06-06-2026 03:01 م
الوكيل الإخباري-  قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain eSportsjo) رعايتها لبطولة STAD Tournament لألعاب كرة القدم الإلكترونية، والتي أُقيمت في The Arc بمجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة بألعاب كرة القدم الإلكترونية في المملكة.اضافة اعلان


وشهدت البطولة حضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد، أحد أبرز المؤثرين الرياضيين في العالم العربي، حيث تفاعل مع المشاركين والجمهور وشارك في عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مما أضفى مزيداً من الحماس على المنافسات التي جمعت نخبة من اللاعبين ومحبي لعبة EA SPORTS FC من مختلف أنحاء المملكة.

وجاءت رعاية مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain eSportsjo) للبطولة في إطار جهوده المستمرة لدعم مجتمع اللاعبين والرياضات الإلكترونية في الأردن، من خلال المساهمة في تطوير بيئة تنافسية متكاملة تواكب أحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع، وتوفر للشباب منصات نوعية لاستعراض مهاراتهم والتنافس ضمن أجواء احترافية.

وجاءت البطولة تتويجاً للجهود التي تقودها منصة  “STAD”؛ المنصة التنافسية المتخصصة بألعاب كرة القدم الإلكترونية، والتي تعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع اللاعبين ومراكز الألعاب ضمن نظام تنافسي منظم يتيح للمشاركين جمع النقاط والتقدم ضمن تصنيفات معتمدة وصولاً إلى البطولات النهائية.

وتنافس المشاركون على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 10,000 دولار أمريكي مقدمة من مركز زين للرياضات الإلكترونية، حيث حصل خليل الشراونة الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 5,000 دولار، فيما نال علي غنيم صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 2,500 دولار أمريكي، إلى جانب مجموعة من الجوائز والهدايا الحصرية للمشاركين المتأهلين إلى المراحل النهائية.

ويواصل مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain eSportsjo)، الذي يُعد من أبرز الداعمين لمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، دوره في تمكين اللاعبين وصناع المحتوى والمواهب الشابة، من خلال دعم واستضافة ورعاية أهم الفعاليات والبطولات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد للرياضات الإلكترونية.


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