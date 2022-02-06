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الأحد، 06-02-2022 12:47 م

مركز زين للرياضات الإلكترونية يُشعل أجواء المنافسة في بطولة “FIFA 22”

FIFA 22


الوكيل الاخباري - لتواصل دعمها لمحترفي ولاعبي الرياضات الإلكترونية الأردنيين، والمساهمة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ أقامت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية  “ZainEsportsJo”، بطولة للعبة “FIFA 22” بمشاركة 135 لاعباً.

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وأُقيمت نهائيات البطولة يوم الجمعة في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس، بمشاركة 8 لاعبين تأهلوا بعد إجراء التصفيات التي استمرت على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، ، كما تم بث النهائيات على صفحة مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على موقع "فيسبوك".


وفاز "وليد أبو سرية" بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار، وحاز "أنس أبيدا" على جائزة المركز الثاني البالغة 300 دينار، فيما حل "طريف خياط" ثالثاً وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار.

 




 

 


 

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