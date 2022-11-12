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السبت، 12-11-2022 12:15 م

مركز زين "Zain Esports Jo" راعياً للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية

Zain Esports Jo


الوكيل الإخباري - في إطار اهتمامها المتواصل بقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً وإقبالاً متزايداً؛ قدمت شركة زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) رعايتها للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية Pocket Gamer Connects الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

وجاءت رعاية زين للمؤتمر الذي يستضيفه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الحادية عشرة، مواصلةً لجهودها المستمرة وحرصها على رفد قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، الذي حرصت على دعمه منذ افتتاح مركزها في العام 2020 لاحتضان المواهب الأردنية وتطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة وتعزيز تنافسية الأردن في هذا المجال الآخذ بالنمو عالمياً، حيث تحرص زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على التواجد في مختلف الفعاليات التي تعنى بهذا المجال بالإضافة إلى تنظيم أضخم البطولات على مستوى المملكة.

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وكانت قد انطلقت فعاليات المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع لصانعي الألعاب والمطورين الشباب والخبراء بهذه الصناعة، بمشاركة واسعة من المهتمين بقطاع صناعة الالعاب الالكرونية من مطورين وعاملين وشركات عالمية وبالشراكة مع شركة Steel Media البريطانية، حيث يستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 100 متحدث من رواد صناعة الألعاب الإلكترونية، ليتبادل المشاركون من جميع أنحاء العالم المعرفة والأفكار والدراسات في هذا المجال، إذ يشمل إضافة تقنيات الهاتف المحمول Android و iOS ، أجهزة الكمبيوتر وconsole و blockchain و metaverse و XR من خلال مسارات متعددة.

 




 

 


 

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