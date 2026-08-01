مركز زين (Zain Esports Jo) شريكاً استراتيجياً لأكاديمية "مهارة" لتعليم وتطوير الرياضات الإلكترونية

03:03 م

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، التزامها بدعم وتمكين الشباب وتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة، وذلك من خلال تقديم دعمها كشريك استراتيجي لأكاديمية "مهارة" التابعة للشركة الأردنية للرياضات الإلكترونية (JEG Esports)، والتي احتفلت مؤخراً بتخريج أول أفواجها، تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية. اضافة اعلان





وجاءت شراكة مركز زين للرياضات الإلكترونية مع الأكاديمية انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى المساهمة في إعداد جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب الرقمية، وتعزيز المهارات التقنية والإبداعية والمهنية لدى الشباب، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع محلياً وعالمياً.



كما تأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود زين المستمرة في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن، من خلال مركز زين للرياضات الإلكترونية، الذي يشكل منصة متكاملة لاحتضان البطولات والبرامج التدريبية والمبادرات الهادفة إلى تطوير المواهب، وبناء بيئة داعمة للابتكار والإبداع، والإسهام في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية.



وشهد الفوج الأول تخريج 30 مشاركاً ومشارِكة بعد إتمامهم برنامج Mahara Core التأسيسي، الذي امتد على مدار 8 أسابيع وبواقع 32 ساعة تدريبية، حيث ضم البرنامج مسارين رئيسيين؛ الأول لمنظومة الدعم والذي ركّز على مجالات إدارة وتشغيل الرياضات الإلكترونية، وتنظيم الفعاليات، وتقنيات الألعاب، وصناعة المحتوى، وإدارة المجتمعات الرقمية، والبث والإنتاج، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية المختلفة في القطاع، فيما تناول المسار الثاني منظومة اللاعبين والمدربين، وركّز على تطوير مهارات اللعب التنافسي، والعمل الجماعي، وتحليل الأداء، والاستراتيجيات، وأساسيات التدريب، مع تطبيق عملي على لعبة VALORANT.



وتُوّج البرنامج بحفل تخريج استعرض خلاله المشاركون المهارات والمعارف التي اكتسبوها، إلى جانب إقامة بطولة استعراضية للعبة VALORANT، تولّى خلالها طلبة مسار اللاعبين والمدربين خوض المنافسة، فيما أشرف طلبة منظومة الدعم على تنظيم وإدارة مختلف جوانب الحدث، في تجسيد عملي لما اكتسبوه من خبرات طوال فترة البرنامج.



يُذكر أن أكاديمية "مهارة" أُنشئت وطُوّرت ونُفّذت من قبل الشركة الأردنية للرياضات الإلكترونية (JEG Esports)، بهدف بناء مسارات تعليمية وتطويرية منظمة في مجالات التكنولوجيا، وألعاب الفيديو، والرياضات الإلكترونية، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وبالشراكة مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز زين للرياضات الإلكترونية كشريك استراتيجي للفوج الأول.