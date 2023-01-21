مركز “Zain Esports” يقيم بطولة فالورانت بمشاركة 110 لاعبين

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أقامت شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية “Zain Esports” بطولة فالورانت 2023 بمشاركة 22 فريقاً ضمّت 110 لاعبين، لتكون أولى بطولات مركز زين في العام الجديد 2023.وأقيمت نهائيات البطولة يوم أمس الجمعة في متحف الدبابات الملكي، بمشاركة 20 لاعباً ضمن 4 فرق تأهلت خلال التصفيات التي أقيمت على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وتم بث النهائيات على صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على الفيسبوك ومنصة "Twitch" للبث المباشر.وفاز فريق "Molenix" بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار، وحاز فريق "MIX" على جائزة المركز الثاني البالغة 500 دولار، فيما حل فريق "Valorantjo Esports" ثالثاً وفريق "Elite" رابعاً وحصل كل منهما على جائزة نقدية بقيمة 250 دولار.يذكر أن شركة زين توفر إنترنت ثابت وفائق السرعة عبر تقنية "زين فايبر"، بما يتوافق مع العديد من الاستخدامات وأبرزها الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما قامت الشركة مؤخراً بإجراء أول تجربة للجيل الخامس في المملكة، تمهيداً لإدخال هذه التقنية إلى السوق الأردني في إطار جهود الشركة المتواصلة لرفد سوق الاتصالات بأفضل الخدمات وتوفير تجربة استثنائية لمشتركيها تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم.