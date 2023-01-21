السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 01:33 م

مركز “Zain Esports” يقيم بطولة فالورانت بمشاركة 110 لاعبين

Valorant


الوكيل الإخباري - أقامت شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية “Zain Esports” بطولة فالورانت 2023 بمشاركة 22 فريقاً ضمّت 110 لاعبين، لتكون أولى بطولات مركز زين في العام الجديد 2023.اضافة اعلان

وأقيمت نهائيات البطولة يوم أمس الجمعة في متحف الدبابات الملكي، بمشاركة 20 لاعباً ضمن 4 فرق تأهلت خلال التصفيات التي أقيمت على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وتم بث النهائيات على صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على الفيسبوك ومنصة "Twitch" للبث المباشر.
وفاز فريق "Molenix" بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار، وحاز فريق "MIX" على جائزة المركز الثاني البالغة 500 دولار، فيما حل فريق "Valorantjo Esports" ثالثاً وفريق "Elite" رابعاً وحصل كل منهما على جائزة نقدية بقيمة 250 دولار.
يذكر أن شركة زين توفر إنترنت ثابت وفائق السرعة عبر تقنية "زين فايبر"، بما يتوافق مع العديد من الاستخدامات وأبرزها الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما قامت الشركة مؤخراً بإجراء أول تجربة للجيل الخامس في المملكة، تمهيداً لإدخال هذه التقنية إلى السوق الأردني في إطار جهود الشركة المتواصلة لرفد سوق الاتصالات بأفضل الخدمات وتوفير تجربة استثنائية لمشتركيها تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Toyota @ WFES 2023

تويوتا تستعرض تقنية خلايا وقود الهيدروجين خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

WhatsApp Image 2023-01-19 at 11.15.07 AM

استعد لأفضل ما تقدمه أجهزة سامسونج Galaxy المصممة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

Housing Bank

بنك الإسكان يضيف خدمة حجز الرحلات مع "اوبر" وكريم" من خلال تطبيق إسكان موبايل

WhatsApp Image 2023-01-18 at 1.07.22 PM

"المركزية ياماها" تُقدّم ياماهاMT-03 لعملائها في الأردن بعرضٍ مميز بمناسبة العام الجديد

Rally Dakkar 2

ناصر العطية يُتوّج بطلًا لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"

WhatsApp Image 2023-01-17 at 9.25.10 AM (1)

سامسونج تعلن اعتماد تلفزيوناتها Neo QLED و Lifestyle للعام 2023 كأول شاشات تتوافق مع الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية

أخبار متعلقة
ص

زين تفتتح معرضها الجديد كليّاً في تاج مول

WhatsApp Image 2023-01-10 at 1.18.38 PM

زين تحجب المحتوى المسيء للأطفال عبر شبكتها

Zain-business-logo--Black-AR-

زين تقود التحول الرقمي في المملكة عبر خدمات وحلول استثنائية لقطاعات الأعمال

f

زين في 2022.. استدامة بيئية ودعم متواصل للصحة والتعليم وخدمة المجتمع

sponsorship 2022

زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022

esports 2022

مركز Zain Esports يواصل تألقه مع 3.3 مليون مشاهد .. ووعد بالمزيد مع الجيل الخامس