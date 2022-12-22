مركز Zain Esports يواصل تألقه مع 3.3 مليون مشاهد .. ووعد بالمزيد مع الجيل الخامس

الوكيل الإخباري - في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن والعالم، واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2022 مساعيها وجهودها لخدمة هذا القطاع في المملكة، حيث أقامت ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) العديد من البطولات على مدار العام لأهم وأشهر الألعاب الإلكترونية التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى محبي وهواة ولاعبي هذه الألعاب على اختلاف أعمارهم.

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وحظيت بطولات مركز زين للرياضات الإلكترونية بمشاركة وإقبال واسعين، حيث شارك فيها على مدار العام حوالي 1300 من لاعبي وعشاق ومحترفي الرياضات الإلكترونية، فيما حصدت مشاهدات واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت أكثر من 3.3 مليون مشاهدة، كما قدّمت زين العديد من الجوائز النقدية والعينية القيّمة للفائزين بهذه البطولات، بهدف دعم وتشجيع المواهب الشابة الأردنية والمساهمة في تطويرها وتنميتها لتمثيل الأردن بالشكل الأفضل في مختلف المحافل.



ومع بدء العمل لإدخال تقنية الجيل الخامس إلى المملكة، وبعد أن وقّعت شركة زين الأردن في وقت سابق من العام الحالي اتفاقية مع الحكومة تمهيداً لإدخال هذه التقنية؛ فقد أعلنت الشركة عن مواصلة العمل لتقديم الأفضل وتعزيز قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال البنية التحتية المتطورة التي توفرها، حيث أكدت زين على مواصلة دورها في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة، والذي يشكّل اليوم واحداً من أسرع الاستثمارات التقنية نمواً وتوسعاً في العالم، اذ تحرص الشركة على توفير بنية تحتية مثالية من خلال شبكتها الأكبر والأكثر تطوّراً في المملكة، والتي تمنح من خلالها اتصال إنترنت ثابت وفائق السرعة يلبي كافة احتياجات اللاعبين والمطورين ونجوم البث، فيما دعت الشركة جميع المهتمين وتحديداً لاعبي الرياضات الإلكترونية إلى تجربة سرعة الجيل الخامس من خلال الركن الذي افتتحته مؤخراً في تاج مول بالعاصمة عمان لإتاحة الفرصة لتجربة هذه التقنية ذات الإمكانات الهائلة.



وأقامت زين خلال العام 2022 من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية 6 بطولات ضخمة، كان أبرزها بطولة (PUBG Mobile) التي أقيمت في متحف الدبابات الملكي بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم البث الأردنيين، وحققت نسبة مشاهدات عالية عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لمركز زين للرياضات الإلكترونية على موقع الفيسبوك، بالإضافة إلى بطولة لعشاق لعبة "FIFA 22"، وبطولة “Rainbow Six Siege”، وبطولة “Call of Duty”، وبطولة لمحترفي لعبة (PUBG)، إلى جانب رعايتها لعدد من بطولات مشاهير البث في الأردن.



وافتتحت زين خلال العام 2022 الفرع الثاني لمركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، الواقع في نادي السيارات الملكي الأردني، بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الهواة والمحترفين وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع المتنامي الذي يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في تطوير مواهب الشباب وتنميتها في هذا المجال الذي يوفر فرصاً واعدة في المستقبل، ولتأهيل جيل من الكفاءات الأردنية للمنافسة في مختلف الاستحقاقات على مستوى المنطقة والعالم.



وحرصت زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على تقديم رعايتها للفعاليات التي أقيمت في المملكة، والتي تُعنى بتطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، منها رعايتها للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية "POCKET GAMER CONNECTS JORDAN"، الذي استضافه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الحادية عشرة، وجمع أكبر تجمع لصانعي الألعاب والمطورين الشباب والخبراء بهذه الصناعة، وحظي بمشاركة واسعة من المهتمين بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من مطورين وعاملين وشركات عالمية، كما قدّمت زين رعايتها لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في العاصمة عمان برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"؛ والذي تنافس خلاله 26 سائقاً محترفاً في عالم السباقات الرقمية.