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السبت، 24-09-2022 01:16 م

مركز Zain Esports Jo يقيم بطولة لعشّاق FIFA 22

زين


الوكيل الإخباري -  في إطار اهتمامها الواسع بقطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، ولتواصل إقامة وتنظيم بطولات لأشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها شعبية في العالم؛ أقامت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) يوم أمس الجمعة، بطولة لعشاق لعبة "فيفا 22" وسط أجواء تنافسية مميزة مليئة بالإثارة والحماس.

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وشارك في البطولة 180 لاعباً، تم تصفيتهم على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد ليتأهل 8 لاعبين منهم لنهائيات البطولة التي أُقيمت في منصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، التي قدمها حمزة فارس بمشاركة صانع المحتوى أحمد الغانم المعروف بـ"أبو الغور"، وعلّق على البطولة المعلّق الرياضي محمد علي الشهير بـ "الشيكس"، فيما كان محلل البطولة علي موسى المعروف بـ(Abu srwal)، كما تم بث البطولة على صفحة مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على منصة فيسبوك ووصل عدد مشاهديها إلى 24 ألف مشاهد.

 

وفاز فرهاد توفيق مصطفى بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار، وحاز نور الدين محمود اسماعيل على جائزة المركز الثاني البالغة 300 دينار، فيما حل حمزة الصرايرة (أبو جميد) ثالثاً وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار.


يذكر بأن زين أقامت خلال هذا العام من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية 5 بطولات ضخمة للألعاب الإلكترونية، هي بطولة لعبة (PUBG) والتي أقامتها مؤخراً لنجوم البث الأردنيين، وبطولتين للعبة فيفا 22، وبطولة للعبة “Rainbow Six Siege”، ولاقت إقبالاً واسعاً من لاعبي ومحترفي ومتابعي الرياضات الإلكترونية.

 




 

 


 

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