مزايا فريدة تدفعك للحصول على هاتف HUAWEI nova 8 الآن!

الوكيل الاخباري - تواصل هواوي إبهارنا مع كل منتج جديد تطرحه في الأسواق.

اضافة اعلان

وهذه المرة تستمر في تقديم هواتف ذكية من الفئة المتوسطة بميزات رائعة ومبتكرة تأتي فقط ضمن الأجهزة الرائدة ولكن بسعر مناسب من خلال سلسلة nova الشهيرة.

ومن آخر إصدارات هذه السلسلة؛ هاتف HUAWEI nova 8 الذي يوفر لك أداء قويًا طوال اليوم، سواء للاستخدام المكثف مثل الألعاب، أو مهام العمل، أو الترفيه، وغير ذلك الكثير.



إليك خمسة أسباب تدفعك لاقتناء هاتف HUAWEI nova 8 المدهش اليوم:

تصميم أنيق ومريح



يتألق هاتف HUAWEI nova 8 باللون المذهل Gold Blush ويستمر في التصميم العصري التي تتميز به سلسلة nova.

يأتي الهاتف بهيكل نحيف وخفيف يزن 169 جرامًا فقط ليمنحك راحة مثالية أثناء حمله. في كل من الأمام والخلف، يستخدم الهاتف تصميمًا زجاجيًا منحنيًا، مع الاحتفاظ بالأزرار الموجودة على الجانب للوظائف والجمال.

باستخدام عملية طحن الزجاج المتطورة، فإن الحواف المنحنية من الأمام والخلف تتناسب تمامًا مع الإطار المعدني الأوسط، مما يجعله ناعمًا وأنيقًا.

شاشة OLED منحنية مقاس 6.57 بوصة



سواء أردت الاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الإنترنت أو عرض الصور، كل ما تحتاجه هو شاشة عالية الجودة لنتيجة أفضل.

يتميز هاتف HUAWEI nova 8 بشاشة OLED منحنية بمقاس 6.57 بوصة مع خاصية منع اللمس غير المقصود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزات راحة العينين المعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland، مما يوفر لك تجربة مشاهدة نابضة بالحياة، سلسة، وانسيابية من جميع النواحي.

بالإضافة إلى ذلك، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تقوم الشاشة بتحديث 90 إطارًا في الثانية مع استجابة سريعة للغاية عند التمرير. وإلى جانب هذه الانسيابية الرائعة، يمنحك معدل التحديث هذا زمن تأخير أقل للتحكم باللمس، مما يجعل كل لمسة أكثر استجابة ودقة ويعطيك الأفضلية في منافسات الألعاب.



كاميرا رباعية قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل



يأتي HUAWEI nova 8 مزودًا بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

ويتميز هذا الهاتف الرائع بتقنية دمج الضوء 4 في 1 المذهلة التي تمكّن الكاميرا الرئيسية من التقاط التفاصيل بجودة واضحة تمامًا في أي سيناريو. ومع وضع الدقة العالية، تكون مخرجات الصورة عالية الدقة (9216 × 6912 بكسل).

يدعم الهاتف أيضًا الوضع الليلي الفائق Super Night Mode خاصة للمشاهد الخارجية مثل التجول الافتراضي في الليل. هناك أيضًا وضع الفيديو ثنائي العرض الذي يساعدك على تسجيل مقاطع فيديو HD 1080p بطريقة مرحة.

سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين؛ الأول يعرض لقطة تم التقاطها عن قرب بواسطة الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا، والآخر يعرض الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، وهذا الوضع رائع لتصوير الأحداث والمناسبات السعيدة أو المواقع السياحية المختلفة.



وتعدّ الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل مثالية لصور السيلفي حتى في الليل، وتدعم أيضًا وضع Super Night Selfie وخوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة على إزالة التوهجات، وتحسّن تفاصيل الوجه لصور سيلفي رائعة جاهزة للمشاركة.



شحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط



يدعم هاتف HUAWEI nova 8 تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، لذلك يمكنك الحصول على شحن كامل في 35 دقيقة فقط.

وفي الوقت الذي يستغرقه أخذ استراحة لتناول القهوة أو تناول وجبة الإفطار أو إكمال روتينك الصباحي، يمكنك شحن بطارية الهاتف بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط.



تجربة ذكية مع جهاز فائق وميزات EMUI 12



ضمن ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، في حين تبلغ مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج Kirin 820E 5G SoC.

وإلى جانب ذلك، يضم الهاتف متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



ومع ميزة MeeTime، أصبح بإمكانك إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة علامات عليها.



كل هذه الميزات وأكثر ستدفعك اليوم لاقتناء هاتف HUAWEI nova 8 المتوفر حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، فلا تتردد بالحصول عليه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة من هواوي، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا من VIP HUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا من VIP HUAWEI Video، إلى جانب ضمان لمدة 12 شهرًا.