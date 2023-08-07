مسابقة تحدي القراءة من "جو أكاديمي" تتوج أبطالها الفائزين بالعديد من الجوائز القيمة

الوكيل الإخباري - ضمن احتفالية أقيمت مؤخراً تحت رعاية وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور فايز السعودي، توجت "جو أكاديمي"، منصة المليون طالب، والتي تعدّ المنصة الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، الفائزين في ختام المرحلة النهائية لمسابقتها، "تحدي القراءة"، التي كانت قد انطلقت بالتعاون مع الشاعر والروائي الأردني الدكتور أيمن العتوم، وتحت إشرافه في مطلع شباط من العام الجاري 2023، لتكون رافعة لحراك ثقافي ومعرفي يجذر مفهوم القراءة لدى الطلبة كعادة يومية، ويحيي العلاقة بين الطلاب والكتاب، ما يسهم في رفع مستواهم العلمي والمعرفي، ويتيح الفرصة لاكتشاف القدرات في التحليل والكتابة.

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وكانت الاحتفالية قد شهدت العديد من الفعاليات، مستهلة بكلمة ألقاها الدكتور أيمن العتوم، تحدث خلالها حول المسابقة كأداة فاعلة للاستثمار في الأجيال الصغيرة والشابة من خلال القراءة التي تعد بذرة أية نهضة، تلتها كلمة للدكتور فايز السعودي، سلط عبرها الضوء على أهمية القراءة كمدخل لبناء الإنسان والمجتمعات وتطويرها، متبوعاً بكلمات للطلبة المتنافسين ضمن المرحلة النهائية للمسابقة بمستوييها، الأول الذي يضم الطلبة من الصف الأول حتى السابع، والثاني الذي يضم الطلبة من الصف الثامن حتى الحادي عشر. وتخلل الاحتفالية فقرة شعرية جمعت بين الدكتور أيمن العتوم مع إحدى الطالبات المشاركات في المسابقة.

وقد أهدت "جو أكاديمي" مع انقضاء سلسلة من مراحل التنافس التي تواصلت على مدار 3 أشهر، للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من كل مستوى جائزة نقدية لكل منهم؛ حيث قدمت ضمن المستوى الأول للفائز في المركز الأول 300 دينار، فيما قدمت للفائز في المركز الثاني 200 دينار، مقابل 100 دينار للفائز في المركز الثالث. وضمن المستوى الثاني، فقد حظي الفائز في المركز الأول بـ500 دينار، كما حظي الفائز في المركز الثاني بـ300 دينار، في الوقت الذي رصدت فيه 200 دينار لتكون من نصيب الفائز في المركز الثالث.

وكان الاختيار قد وقع على أصحاب الحظ السعيد الفائزين من المشاركين نظراً لجهودهم وتفوقهم في استيفاء متطلبات مختلف مراحل المسابقة؛ والتي قامت على قراءة 25 كتاباً للمشاركين في المستوى الأول مقابل 50 كتاباً للمشاركين في المستوى الثاني، والتقدم بملخص لها مرفق مع فيديو لا يتجاوز في مدته 3 دقائق، متمحوراً حول كتاب من الكتب المقرءة دون أية اشتراطات لنوعية الكتب، ومتضمناً رأيه الشخصي في الكتاب وتقييمه له ومدى استفادته مما جاء به.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرّار: "أبارك للفائزين في المسابقة التي حظيت باهتمام كبيرين من راعي حفلها النهائي الدكتور فايز السعودي، ومن الدكتور أيمن العتوم الذي لم يدخر جهداً لإنجاحها، والذي نتطلع للتعاون معه في المزيد من دورات المسابقة التي نعتزم أن تصبح تقليداً سنوياً لدينا لمواصلة إحداث التأثيرات الإيجابية في دعم وتنمية المعارف والمهارات بما لا يقتصر على مجال عملنا الأساسي، وبما يمكننا من الوصول لتحقيق لتحقيق رؤيتنا الرامية لضمان رفد المملكة بأجيال متعلمة ومثقفة وقادرة على مواصلة رفع راية البناء والتقدم."

هذا وكانت المسابقة التي اختتمت بتكريم الدكتور أيمن العتوم، قد شهدت مشاركة واسعة لدى فتح باب التسجيل، مستقطبة نحو ألف طالب وطالبة.