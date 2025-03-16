مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية تبرز مواهب أطفال الأردن و"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين

أبدع أكثر من 700 طفلة وطفل في إطلاق العنان لمخيلاتهم؛ حيث رسموا وسائل نقل غير تقليدية ومركبات مبتكرة بأسلوب مميز. ووقع اختيار لجنة التحكيم على ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث. وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الأولى كلّ من نياز المبيضين وجاريث جاتانا ومحمد أبو عدس. وعن الفئة العمرية الثانية، فاز كلّ من زيد قاسم وكاميلو سيجنيري وإسحاق شوفالييه. أما محمد عدنان وجود حداد ولجين أبو الخير، فقد تألقوا عن الفئة العمرية الثالثة وحصلوا على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.
حصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين نال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم.
وأبدى نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية"، اعتزازه بنجاح هذه النسخة من المسابقة، التي تُعدّ جزءًا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لـ "المركزية تويوتا"، حيث قال: "نشعر بالفخر لرؤية الأطفال المبدعين من مختلف أنحاء الأردن يشاركون في هذه المسابقة كل عام، معبّرين عن رؤاهم المستقبلية لوسائل النقل من خلال رسومات مدهشة. نهنئ جميع الفائزين على إنجازهم الاستثنائي، ونتمنى أن تزدهر مواهبهم الفنية أكثر في المستقبل".
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