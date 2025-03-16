 
الأحد 2025-03-16 02:46 م
 




            

        








    

        

        

            مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية تبرز مواهب أطفال الأردن و"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ب
            
                

                    المركزية تويوتا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:20 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  كشفت "المركزية تويوتا" أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة الثامنة عشرة من مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية، والتي أطلقتها مؤخرًا في الأردن، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وذلك خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي استضافته في معرضها في شارع مكة.
اضافة اعلان

أبدع أكثر من 700 طفلة وطفل في إطلاق العنان لمخيلاتهم؛ حيث رسموا وسائل نقل غير تقليدية ومركبات مبتكرة بأسلوب مميز. ووقع اختيار لجنة التحكيم على ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث. وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الأولى كلّ من نياز المبيضين وجاريث جاتانا ومحمد أبو عدس. وعن الفئة العمرية الثانية، فاز كلّ من زيد قاسم وكاميلو سيجنيري وإسحاق شوفالييه. أما محمد عدنان وجود حداد ولجين أبو الخير، فقد تألقوا عن الفئة العمرية الثالثة وحصلوا على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

حصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين نال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم. 

وأبدى نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية"، اعتزازه بنجاح هذه النسخة من المسابقة، التي تُعدّ جزءًا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لـ "المركزية تويوتا"، حيث قال: "نشعر بالفخر لرؤية الأطفال المبدعين من مختلف أنحاء الأردن يشاركون في هذه المسابقة كل عام، معبّرين عن رؤاهم المستقبلية لوسائل النقل من خلال رسومات مدهشة. نهنئ جميع الفائزين على إنجازهم الاستثنائي، ونتمنى أن تزدهر مواهبهم الفنية أكثر في المستقبل".


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                بورصة عمان
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            بورصة عمان تغلق على ارتفاع
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                عت
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            مأساة طفلة تركية.. أرادت الدفء فاحترقت داخل مدرستها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الأونروا
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 آذار
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العقبة - أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            مهرجان رمضاني لأطفال العقبة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ب
                            
                    
                    

                        
                            أخبار الشركات
                        
                        
                            مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية تبرز مواهب أطفال الأردن و"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            جنبلاط يعلن انتهاء تقليد ذكرى اغتيال والده بعد اعتقال المسؤول عن الجريمة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                م
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            جريمة مروعة في مصر: أم تخنق أطفالها ثم تواصل تحضير السحور
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تغ
                            
                    
                    

                        
                            المرأة والجمال
                        
                        
                            عصير الليمون لتفتيح لون الشعر- هل يحقق نتائج فعالة؟
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة