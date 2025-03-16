مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية تبرز مواهب أطفال الأردن و"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين

الوكيل الإخباري- كشفت "المركزية تويوتا" أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة الثامنة عشرة من مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية، والتي أطلقتها مؤخرًا في الأردن، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وذلك خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي استضافته في معرضها في شارع مكة.

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أبدع أكثر من 700 طفلة وطفل في إطلاق العنان لمخيلاتهم؛ حيث رسموا وسائل نقل غير تقليدية ومركبات مبتكرة بأسلوب مميز. ووقع اختيار لجنة التحكيم على ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث. وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الأولى كلّ من نياز المبيضين وجاريث جاتانا ومحمد أبو عدس. وعن الفئة العمرية الثانية، فاز كلّ من زيد قاسم وكاميلو سيجنيري وإسحاق شوفالييه. أما محمد عدنان وجود حداد ولجين أبو الخير، فقد تألقوا عن الفئة العمرية الثالثة وحصلوا على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.



حصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين نال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم.