مستخدمو هواوي من أوائل الذين يلعبون Giblins™ Fantasy Builder على Huawei AppGallery

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي عبر منصتها Huawei AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، لعبة "Giblins™ Fantasy Builder"، لتصبح بذلك من أوائل متاجر التطبيقات التي تطلق هذه اللعبة الشهيرة حول العالم.

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فبفضل الشراكة المستمرة بين هواوي والشركة المطورة للألعاب Behaviour™ Interactive، أصبح بإمكان مستخدمي هواوي، ابتداءً من العاشر من كانون الأول الجاري، الاستمتاع ببناء قلعة الخيال الخاصة بهم في لعبة "Giblins™ Fantasy Builder".



"نحن متحمسون جدًا للتعاون مع هواوي مرة أخرى لجلب عالم Giblins المبهج إلى متجر Huawei AppGallery، وفي الوقت نفسه للاعبين على الأجهزة المحمولة على جميع الأنظمة الأساسية".

يقول واين مياتزا، نائب الرئيس التنفيذي في Behavior™ Interactive، مضيفًا: "نحن واثقون من أن الصور الخيالية للعبة ونغمة روح الدعابة ومراجع الثقافة الشعبية الممتعة ستجذب مجموعة متنوعة من اللاعبين، وتنشر المرح والإثارة فيما بينهم".



في لعبة "Giblins™ Fantasy Builder"، يمكن للاعبين بناء وإدارة قلعة الخيال النهائية، بينما يجمعون ثرواتهم بمساعدة الـ Giblins، وهي مخلوقات شبيهة بالعفاريت.

ولتحقيق ذلك، يوكل اللاعبون للـ "Giblins" الخاصين بهم مهام العمل على جمع الموارد تحت الأرض، وصنع المعدات الملحمية للمغامرين الشجعان الذين يزورون القلعة الرائعة التي بناها اللاعب بنفسه.

حيث يقوم الـ "Giblins" بكل شيء، بدءًا من التنقيب عن المعادن الثمينة، ووصولًا إلى تخمير الكومبوتشا وصناعة الأسلحة.



وتعدّ لعبة "Giblins™ Fantasy Builder" المرة الثانية التي تعمل فيها هواوي مع Behavior™ Interactive لجلب عملهم المحبب للاعبين من خلال متجر Huawei AppGallery، إلى جانب منصات الهواتف المحمولة الأخرى.

ولإحياء هذه الشراكة، عمل المطورون في كل من هواوي وBehavior™ Interactive عن كثب لدمج إمكانات هواوي مثل Account Kit Huawei وIn-App Purchase Huawei في تطبيق اللعبة الجديد لجعل التجربة أكثر سلاسة.

يتيح Huawei Account Kit للمستخدمين تسجيل الدخول بسرعة إلى تطبيق اللعبة لبدء اللعب في أقصر وقت ممكن، بينما يتيح Huawei In-App Purchase للمستخدمين شراء محتوى وميزات إضافية داخل تطبيق "Giblins™ Fantasy Builder".



يقدم متجر Huawei AppGallery، المتوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية تندرج ضمن 18 فئة، بما في ذلك النقل والتنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير.

ويلتزم المتجر بتزويد 500 مليون مستخدم نشط شهريًا بتجربة تحميل تطبيقات عالية الجودة.



حمّل الآن تطبيق لعبة Giblins™ Fantasy Builder عبر متجر Huawei AppGallery، واستمتع بعالم استثنائي من الإثارة والتشويق والخيال.





