 
الخميس 2025-03-13 08:11 م
 

مستشفى ابن الهيثم ينجح في إجراء جراحة معقدة لطفل يعاني من متلازمة نادرة

مستشفى ابن الهيثم ينجح في إجراء جراحة معقدة لطفل يعاني من متلازمة نادرة
مستشفى ابن الهيثم ينجح في إجراء جراحة معقدة لطفل يعاني من متلازمة نادرة
 
الخميس، 13-03-2025 07:12 م
الوكيل الإخباري-   في إنجاز طبي يُضاف إلى سجل النجاحات المتميزة لمستشفى ابن الهيثم، نجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور حكم العمري، أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين، في إجراء عملية جراحية معقّدة لطفل يعاني من متلازمة جولدنهر (Goldenhar Syndrome)، وهي حالة نادرة تؤثر على نمو الوجه والفك.اضافة اعلان


تم خلال العملية إعادة بناء الفك السفلي عبر زراعة جزء من الضلع الصدري لتعويض العظام المفقودة، ما ساهم في استعادة التناسق التشريحي وتحقيق نتائج وظيفية وتجميلية مثالية.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم لمستشفى ابن الهيثم في علاج الحالات النادرة والمعقدة، بفضل كفاءات طبية متخصصة واعتماد أحدث التقنيات الجراحية لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.
 
 
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