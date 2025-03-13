مستشفى ابن الهيثم ينجح في إجراء جراحة معقدة لطفل يعاني من متلازمة نادرة

تم خلال العملية إعادة بناء الفك السفلي عبر زراعة جزء من الضلع الصدري لتعويض العظام المفقودة، ما ساهم في استعادة التناسق التشريحي وتحقيق نتائج وظيفية وتجميلية مثالية.
ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم لمستشفى ابن الهيثم في علاج الحالات النادرة والمعقدة، بفضل كفاءات طبية متخصصة واعتماد أحدث التقنيات الجراحية لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.
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