مسرح The Domain يستضيف فعاليات مهرجان التكنولوجي الوطني لطلبة الجامعات الأردنية

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الوكيل الإخباري- استضاف مسرح The Domain فعاليات النسخة الثانية عشرة من المهرجان التكنولوجي الوطني لطلبة الجامعات الأردنية، بتنظيم من جامعة الحسين التقنية – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – وبالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) – فرع الأردن، تحت شعار: اضافة اعلان





> "الشباب في قيادة التحوّل التكنولوجي والابتكار"

وشهد الحدث مشاركة متميزة من طلبة 22 جامعة أردنية، رسمية وخاصة، قدموا من مختلف أنحاء المملكة لعرض مشاريع تخرجهم ضمن عشرة محاور رئيسية، شملت:

الألعاب الترفيهية، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، السلامة العامة وجودة الحياة، تكنولوجيا الأعمال والمجتمع، تكنولوجيا الأمن والدفاع، التعليم الإلكتروني، التكنولوجيا الصحية والتطبيقات الحيوية، تكنولوجيا الصناعة، التكنولوجيا الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات التكنولوجيا المالية.



وتضمنت فعاليات المهرجان كلمات افتتاحية لعدد من الأكاديميين والمختصين في القطاع التكنولوجي، من أبرزهم:

الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية

الدكتور غيث عبنده، رئيس اللجنة التوجيهية للمهرجان

المهندس ناصر صالح، مؤسس شركة "مدفوعاتكم"

الدكتور موسى الأخرس، رئيس فرع IEEE – الأردن



كما تخلل المهرجان مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت قضايا استراتيجية في مجالات متعددة، أبرزها: خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP)، الأمن السيبراني، التعليم الإلكتروني، التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.



وفي إطار تعزيز الجانب التفاعلي والإبداعي، قدّمت نوادي جامعة الحسين التقنية الطلابية عددًا من العروض التي أضفت طاقة شبابية مميزة على المهرجان، وسلطت الضوء على مواهب الطلبة وابتكاراتهم في مجالات متنوعة.