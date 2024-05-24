مسيرة دراجات مزيّنة بالأعلام الأردنية تنطلق من زين لتجوب شوارع عمان

الوكيل الإخباري- ازدانت شوارع العاصمة عمان صباح اليوم الجمعة بالعلم الأردني، وذلك خلال انطلاق مسيرة ضخمة للدراجات النارية المزينة بالأعلام من مقر شركة زين الأردن في شارع الملك عبدالله الثاني، وصولاً إلى مقر هارلي في قرية الدراجين – طريق المطار؛ ضمن احتفالات زين بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

اضافة اعلان

وشارك في المسيرة -التي تم تنظيمها بالتعاون مع مالكي الدراجات النارية في الأردن-، أكثر من 400 دراجة نارية، كما تضمّنت الفعالية مشاركة كل من متحف الدبابات الملكي، ومتحف السيارات الملكي، حيث اصطفّت مجموعة من آلياتهما أمام مبنى زين، لتضفي على مشهد انطلاق المسيرة طابعاً تاريخياً يجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الأردن التي خلدها التاريخ بحروف من ذهب، بما قدمه الأردنيون من بطولات شهد لها القاصي والداني، وبما بذلته القيادة الهاشمية من عطاء متواصل إلى يومنا هذا.

وتضمّنت فعاليات زين رفع العلم الأردني على مبناها الرئيسي، وتوزيع الأعلام على المشاركين في المسيرة وعلى الحضور من مختلف الأعمار وسط أجواء مميزة ذات طابع وطني.

ويأتي تنظيم زين لهذه الفعاليات في إطار حرصها كل عام على مشاركة الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والتي تتجدّد خلالها مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، حيث دأبت زين على مشاركة الأردنيين احتفالاتهم في مختلف المناسبات الوطنية عبر فعاليات مميزة تحظى بحضور وإقبال كبيرَين.



















