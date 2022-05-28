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السبت، 28-05-2022 09:16 ص

مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

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الوكيل الإخباري - ضمن احتفالاتها بعيد الاستقلال؛ نظّمت شركة زين مسيرة ضخمة للدراجات النارية، انطلقت صباح يوم الخميس من مقر الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني لتجوب شوارع عمان وصولاً إلى ميدان الراية في الديوان الملكي الهاشمي العامر.

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وجاء تنظيم المسيرة من قبل شركة زين، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، وضمن سلسلة الفعاليات الاحتفالية التي بدأتها شركة زين منذ يوم الاربعاء في احتفالها الضخم الذي أقامته في حدائق الملك عبدالله الثاني.


وشارك في المسيرة التي نظمتها شركة زين بالتعاون مع مالكي الدراجات النارية في الأردن، أكثر من 500 دراجة نارية، فيما اشتملت الفعالية على مشاركة متحف الدبابات الملكي الذي تواجدت آلياته أمام مبنى شركة زين، كما شاركت إحدى مروحيات سلاح الجو الملكي التي رافقت الفعالية لتصويرها من الجو، بالإضافة إلى مشاركة مديرية الأمن العام من خلال المعهد المروري الأردني وإدارة السير المركزية.

 





 




 

 


 

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