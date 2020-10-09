'مصفاة البترول' تنعى رئيس مجلس إدارتها وليد مثقال عصفور

الوكيل الإخباري-

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تنعى شركة مصفاة البترول الأردنية المرحوم بإذن الله رئيس مجلس إدارتها وليد مثقال عصفور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 9/10/2020 .ويشاطر أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والعاملين بالشركة اسرة الفقيد بحزنهم، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.ويشار الى ان المرحوم له اسهامات كبيرة في التنمية الاقتصادية على مستوى الوطن، حيث شغل العديد من المناصب أهمها: وزير للصناعة والتجارة وللطاقة والثروة المعدنية ورئيسا لمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، بالإضافة لرئاسته العديد من مجالس الشركات الحكومية.