الثلاثاء 06-12-2022
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الامن يكشف ملابسات جريمة قتل مواطن لشقيقه قبل 26 عاماً بعمان
الشريدة : إجراء دراسات تفصيلية لمشروع المدينة الجديدة
الضمان الاجتماعي تكشف عن أعداد المؤمّن عليهم والمتقاعدين
جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم باحثيها المتميزين
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أخبار الشركات
مصفاة البترول : مخزون الغاز المسال متوفر بشكل كبير وآمن
ATFX Drift Team الاول في سباق دريفت 2022
ماكدونالدز الأردن و بالشراكة مع كلية لومينوس الجامعية التقنية يفتتحان ماكدونالدز أكاديمي
3 أسباب لمشاهدة مباريات كرة القدم باستخدام جهاز The Freestyle
كورونا
كورونا
فيروس كورونا: ما سبب ضعف نسبة تلقيح كبار السن في الصين؟
مطار بكين يتوقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا للقادمين