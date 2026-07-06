الإثنين 2026-07-06 04:10 م

مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة
مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة
الإثنين، 06-07-2026 03:53 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، خلال استقبالهما في مقر الشركة وفدًا من الجمعية العلمية الملكية برئاسة نائب سمو رئيس الجمعية المهندس رأفت عاصي، وبحضور نائب رئيس الجمعية للبحث العلمي د عرفات عويجان ونائب الرئيس للتكنولوجيا د نبيل الفيومي، فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

اضافة اعلان


 وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مديري شركة مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية، آليات تنفيذ دراسات فنية متخصصة مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الرصد البيئي، والاستفادة من المختبرات المعتمدة لدى الجمعية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد، بما يخدم أهداف الطرفين ويواكب أفضل الممارسات العالمية.


وبين البقاعي أن شركة مصفاة البترول تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة معربا عن تقديره للدور المميز الذي تضطلع به الجمعية العلمية في مختلف المجالات كونها بيت خبرة وطني واقليمي لما تمتلكه من كفاءات علمية وفنية متخصصة ومراكز بحثية ومختبرات معتمدة تسهم في تقديم حلول علمية وتطبيقية في العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية في المملكة.                                                                                                  
وأضاف أن التعاون مع الجمعية ينسجم مع توجهات الشركة في تعزيز الأداء البيئي، والاستفادة من أحدث الممارسات العلمية في مجالات الاستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لعمليات الشركة ويدعم خططها التطويرية.


من جانبه، أكد الحياري أنه ينظر إلى هذا اللقاء بالإيجابية والبناء كونه يشكل خطوة استراتيجية مهمة لبناء شراكة مؤسسية مع الجمعية العلمية، للاستفادة من خبراتها في مجالات ترشيد الموارد، واعتماد المختبرات، وإدارة الانبعاثات والامتثال البيئي بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمصفاة، بالتزامن مع استعدادات الشركة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع "تحديث المصفاة" الذي يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتلبية المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.   


من جانبه استعرض المهندس عاصي محطات ومراحل تطور الجمعية العلمية كأبرز مؤسسة بحثية غير ربحية في الأردن متعددة التخصصات.


 وقدم عاصي شرحاً عن مراكزها البحثية، وأبحاثها في قطاع المياه والبيئة والطاقة، ومشاركات باحثي الجمعية ودورهم في هذا المجال .


وابدى استعداد الجمعية العلمية لبناء شراكات استراتيجية مع شركة مصفاة البترول الأردنية وتسخير إمكانيات الجمعية ومراكزها البحثية في قطاعات المياه والبيئة، والطاقة؛ للارتقاء بأعمال المصفاة الفنية والصناعية عبر توفير حلول أكثر كفاءة واستدامة.                                                                                                
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الجمعية العلمية الفنية في إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات المتخصصة وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركة وتنفيذ مشاريعها وضمان جودتها وفق أفضل المعايير المعتمدة


Image1_720266155139744695176.jpg


Image1_720266155149731125270.jpg
Image1_72026615520504495309.jpg
Image1_720266155210108142634.jpg


Image1_720266155221684401547.jpg
Image1_720266155230626628059.jpg
Image1_720266155241500151454.jpg
Image1_720266155251389399968.jpg 

gnews

أحدث الأخبار

توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

محافظ جرش يتفقد جاهزية المدينة الأثرية قبيل انطلاق المهرجان

أخبار محلية محافظ جرش يتفقد جاهزية مواقع فعاليات مهرجان جرش

مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

أخبار الشركات مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لا مكان للحرب الأهلية في لبنان

رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

"بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

أخبار محلية "بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات

الأكثر مشاهدة