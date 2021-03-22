مصففو الشعر الأردنيون يتبادلون الخبرات

الوكيل الإخباري - قدم صاحب السلسلة العالمية "فرانك بروفوست" لتصفيف الشعر في الأردن فادي برقاوي، دورة تدريبية مجانية لمدة ٣ أيام لجميع مصففي الشعر، للارتقاء بكفاءة مصففي الشعر حول الأشكال الهندسية للقص والألوان وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وجاء ذلك ضمن التماشي مع أوامر الدفاع وإجراءات السلامة.

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وأضاف برقاوي أن التعليم والشغف هما أساس الإبداع ، مشيراً إلى أنه عمل على مدار ٦ أشهر لإنشاء مجموعته الخاصة التي أحيت أنماط الستينيات للرجال والنساء.



وكان برقاوي دائم العطاء للمجتمع على مدى السنوات العشر الماضية من خلال تقديم دورات تدريبية في سلسلته لمصففي الشعر.



