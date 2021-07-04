مصمم الأثاث الأردني يعقوب الصغير يستوحي مجموعته الجديدة 'سيق 2021'

الوكيل الاخباري - أطلق المصمم الأردني الشاب "يعقوب الصغير"YacobSughair أحدث تصميماته للعام 2021، بوحي من السيق الشهير الذي يقود إلى مدينة البتراء النبطية والتي تعد من عجائب الدنيا السبعة، وتقع في المنطقة الجنوبية من الأردن.

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وقد بيّن "الصغير" أن مجموعته لهذا العام تحمل طابعاً خاصاً ونكهة شرقية تاريخية، حيث أن مجموعة سيق للأثاث SiQ Collection 2021 تقود فراغ المكان لعوالم وادي موسى ورم ومستوحاة من طبقات الصخور الممتدة والتي تكونت على مدى آلاف السنين من عمر الأرض، وتمثل الرسوخ والعمق الذي تحمله هذه المنطقة، وتعبر عن جمال طبيعي كونته السنوات والعوامل الطبيعية.



وتتألف مجموعة الأثاث الجديدة من تصميم 4 خزائن تحمل بصمة جمالية وآلية ذكية لخيارات متعددة في الترتيب والعرض، بجانب طاولة سفرة وطاولات وسطية وجانبية.



يذكر أن يعقوب الصغيرYacobSughair وهو مصمم داخلي مختص، حاصل على العديد من الجوائز الأوروبية في تصميم الاثاث؛ ويطلق سنوياً مجموعات أثاث منزلي، ويستوحي تصاميمه من الثقافة والبيئة الشرقية بقالب عصري حديث ينسجم مع جمالية القطعة واستخداماتها، ويتفرد ببصمته التي حملتها الكثير من التصميمات، مستخدماً الزخارف على سجاد شرق أوسطي، أدوات صيد بحري في الخليج العربي، نبتة النعناع التي تصنف على أنها شرق أوسطية أيضاً، والكثير من التصميمات التي تم عرضها في العديد من المناسبات المحلية والعالمية.