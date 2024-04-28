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الأحد، 28-04-2024 12:32 م

مصنع النخيل للصناعات الورقية التابع لمجموعة فاين الصحية القابضة يحصل على التصنيف الفضي من شركة إيكوفاديس

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الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن حصول مصنع النخيل للصناعات الورقية التابع لها على التصنيف الفضي من شركة إيكوفاديس. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة البارزة لمجموعة فاين ضمن أفضل 20% من الشركات التي تعتمد ممارسات مستدامة على مستوى العالم، كما يسلط الضوء على ريادة المجموعة في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية.

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ويعكس حصول مصنع النخيل على هذا التصنيف الالتزام الراسخ لمجموعة فاين بإرساء معايير جديدة في ممارسات التصنيع المستدامة في قطاع الورق الصحي، حيث أجرت شركة إيكوفاديس تقييمٍ شامل لأداء المصنع في هذا المجال، بما يشمل المسؤولية البيئية وحقوق العاملين وحقوق الإنسان والممارسات الأخلاقية والنزيهة في العمل واستراتيجيات المشتريات المستدامة.


وبهذه المناسبة، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "فخورون بحصول مصنع النخيل للصناعات الورقية على التصنيف الفضي من شركة إيكوفاديس، ما يعكس التزامنا تجاه الاستدامة وسعينا المستمر للتميز في مختلف عملياتنا. كما يؤكد على جهودنا الدؤوبة لنكون مجموعة رائدة في مجال الاستدامة".


هذا وتقدم شركة إيكوفاديس مجموعة من الحلول الرائدة لمراقبة الاستدامة في سلاسل التوريد العالمية. وتسعى إلى تعزيز اعتماد الشركات لممارسات مستدامة ومساعدتها في الوصول لهذا الهدف، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة وخبرتها الواسعة في مجال الاستدامة. 


وإلى جانب تأكيد التصنيف الفضي الصادر عن شركة إيكوفاديس على جهود مجموعة فاين الرائدة في مجال الاستدامة، فإنه يعزز مكانة فاين للحلول المتكاملة، القسم المتخصص بالحلول والخدمات غير المنزلية في المجموعة، كمزود منتجات للورق الصحي وحلول تعقيم مفضل للمؤسسات التي تمنح الاستدامة أولوية قصوى.

 

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