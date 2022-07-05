مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يحقق المستوى +4"Transition"ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات

الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة المطار الدولي أنّ مطار الملكة علياء الدولي أصبح الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

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مُنِح مطار الملكة علياء الدولي الشهادة بعد أن خضعت إجراءاته في مجال إدارة الكربون لمراجعة دقيقة أكّدت توافقها مع أهداف المناخ العالمية لتحقيق الصفر الصافي لانبعاث الكربون بحلول عام 2050، بالإضافة إلى وضعه خارطة طريق من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الوقود والكهرباء، واستمرار التعويض المسؤول لبقايا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحت تصرّفه – وفقًا لاستجابة قطاع المطارات العالمي للتغيّر المناخي.



وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "ما يزال مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 2013 مثالًا يُحتذى به للمعنى الحقيقي للمطار الصديق للبيئة، كما كان الأول في تحقيق مستوى "Neutrality" في منطقة الشرق الأوسط.ويؤدي هذا الإنجاز الذي يدعو للفخر دورًا فاعلًا في تسليط الضوء ليس فقط على مطار الملكة علياء الدولي، وإنّما الأردن ككل على مستوى الطيران العالمي. ونظرًا للتحوّل المدروس على مستوى القطاع نحو الممارسات البيئية المُثلى، فإنّنا نحرص في مجموعة المطار الدولي على بناء مطارٍ عالميٍ أكثر استدامة ومسؤولية."وأضاف: "وبهذه المناسبة، أتقدّم بخالص شكري وتهانيّ الحارّة لفريقنا وشركائنا والجهات المعنية بأعمالنا على إنجازٍ بارزٍ آخر، والاستمرار في تجاوز حدود الواجب من أجل ضمان أن يبقى مطار الملكة علياء الدولي بوابة رائدة، ومستدامة، ومُمَكِّنة للسياحة ضمن المنطقة".



من جانبه، علّق ستيفانو بارونسي؛ المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلًا: "أهنّئ مطار الملكة علياء الدولي على تحقيق اعتماد المستوى +4 "Transition" من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابعلمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي يشكّل إنجازًا عظيمًا في رحلته نحو الاستدامة.

ولكوْنه المطار الثاني على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والأوّل في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق اعتماد المستوى +4 "Transition"، يُثبت مطار الملكة علياء الدولي مكانته في ريادة إدارة الكربون. وإنّ ذلك ليُعدّ إنجازًا مُذهلًا في عصر شهد فيه قطاع الطيران تحديات غير مسبوقة. غير أنّ حقيقة إظهار المطارات، بغضّ النظر عن حجمها، الالتزام القوي نحو التشغيل بطريقة أكثر استدامة حمايةً للبيئة تُعدّ إشارة إيجابية كبيرة".