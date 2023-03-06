مطار الملكة علياء الدولي يحصد المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - تقديرًا لالتزامه بالتميّز في خدمة العملاء، أحرز مطار الملكة علياء الدولي، وللمرة الخامسة في تاريخه، المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى حصوله على الجائزة المستحدثة "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط".

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مُنِح هذان اللقبان من المجلس الدولي للمطارات بناءً على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2022، والذي يشكّل جزءًا من المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطار.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي في "مجموعة المطار الدولي": "بوصفنا مشغلًا لمطار الملكة علياء الدولي، فإنّنا نفخر دائمًا بأنفسنا لأنّنا نتّبع نهجًا يركّز على العملاء في كل ما نفعله.

منذ تدشين مبنى المسافرين قبل 10 أعوام، حرصنا على الاستماع بإنصات إلى احتياجات مسافرينا وتوقعاتهم المتغيرة باستمرار، بما يمكّننا من إيجاد بيئة مُرحِّبة تجعلهم يشعرون كأنّهم في بيوتهم، وتقديم تجربة عملاء لا تُنسى، وضمان استدامة انطباعٍ إيجابي للبوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

وإنّه ليُشرّفنا أن تحصل جهود مجتمع المطار بأكمله على تقدير أكثر مَن يهمّنا رأيهم -مسافرينا- والذين نشكرهم مُجدّدًا على اختيارنا واحدًا من بين أفضل المطارات من حيث تجربة العملاء في العالم.

تهانينا لفِرَقنا، وشركائنا، والأطراف المعنية بعملنا على هذه المكاسب الرائعة".



وحول ذلك، قال لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات: "أصبح التركيز على المسافر أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهو طريقنا إلى التقدّم. فخورون بفريق مطار الملكة علياء الدولي لفوزه بالمركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وحصوله على الجائزة المستحدثة "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط"، مما يُظهر أن مجتمع المطار بأكمله قد اجتمع على وضع المسافر في المُقدّمة".



يُعدّ برنامج جودة خدمات المطارات الصادر عن المجلس الدولي للمطارات فريدًا من نوعه؛ فهو المؤشر العالمي الوحيد في قطاع المطارات لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطار.

بتنفيذه على 400 مطار حول العالم تقريبًا، يُقدّم البرنامج تقييمًا متعمقًا لجودة تجربة خدمة العملاء، وتتيح قاعدة البيانات الناتجة إجراء تحليلٍ شامل لتجربة خدمة العملاء في كل مطارٍ مشارك.

وتكرّم نتائج هذا العام الفائزين بجائزة جودة خدمات المطارات بوصفهم أفضل المطارات في العالم من حيث جودة تجربة عملائهم بناءً على اختيار مسافريهم.