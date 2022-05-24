مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 1.8 مليون مسافر مع نهاية نيسان 2022

الوكيل الإخباري - كشفت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,835,101 مسافرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 204.8%، وانخفاضٍ نسبته 32.7% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

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أما حركة الطائرات، فقد بلغت18,962 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 126.6%، وانخفاضًا نسبته%22.5 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 18,853 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 31.4%، وأقل بنسبة 40.3% مقارنة بعام 2019.



وخلال شهر نيسان، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 504,899 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا جوهريًا نسبته 232.9% وانخفاضًا نسبته 37.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات،شهد المطار 5,278 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 135.1% وانخفاضًا بنسبة 21.4% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,122 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 27.3% وانخفاضًا بنسبة 43.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي":

"يسعدنا تحسّن الأرقام المسجلة خلال نيسان، والذي تزامن مع شهر رمضان المباركواقتراب عيد الفطر - وهو الوقت الذي يعود فيه الناس إلى ديارهم للاحتفال مع العائلة – مصحوبًا بتخفيف قيود السفر على الصعيدين المحلي والدولي، مقارنة بالأشهر السابقة.

وبناءً على هذه النتائج، نتطلع إلى أن نشهد استئنافًا مستمرًا للحركة الجوية خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بالتوسع المطرد لشبكات الطيران والوجهات، واقتراب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى وموسم الحج".