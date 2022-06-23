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الخميس، 23-06-2022 04:33 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 2.5 مليون مسافر مع نهاية أيار 2022

مطار الملكة علياء 2


الوكيل الإخباري - "مجموعة المطار الدولي"أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 2,536,484 مسافرًا لغاية أيار 2022، بارتفاعٍ نسبته 200.5%، وانخفاضٍ نسبته 23.4% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. ومن جهة ثانية، بلغت حركة الطائرات 25,336حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 125.0%، وانخفاضًا نسبته17.0%مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

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أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 23,475 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 26.4%، وأقل بنسبة 42.5% مقارنة بعام 2019.
وخلال شهر أيار، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 701,383 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا جوهريًا نسبته 189.7% و20.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي، مدفوعًا بإجازة عيد الفطر التي عزّزت الحركة الجوية؛ حيث جاء العيد هذا العام في بداية شهر أيار بدلًا من شهر حزيران في عام 2019.

 

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,374 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 120.4% و5.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

 

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 4,621طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.5% وانخفاضًا بنسبة 50.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تمثّل إحصائيات المسافرين لشهر أيار نموًا إيجابيًا على أساس سنوي مقارنة بعام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بعطلة عيد الفطر الممتدة وتخفيف قيود السفر في الأردن وحول العالم.

نتطلع إلى تحقيق تقدّم مطرد خلال الأشهر المقبلة مع قرب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج".

 




 

 


 

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