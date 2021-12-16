الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 04:36 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4 مليون مسافر لغاية تشرين الثاني 2021

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الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 4,089,382 مسافرًا خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 113.4%، وانخفاضًا بنسبة 50.5% مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي، وفقًا لما كشفته مجموعة المطار الدولي.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد سجّل المطار أرقامًا أكثر من تلك التي تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة 87.2%، وأقل بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث وصلتإلى 41,630 حركة.

 

أما بالنسبة لحركة الشحن الجوي، فقد بلغت 53,033طنًا، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 18.3% وانخفاضًا بنسبة 43.7%مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي.


وخلال تشرين الثاني 2021، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 469,488مسافرًا، ووصلت حركة الطائرات إلى4,947 حركة، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة %25.3، و14.8% مقارنة بإحصائيات عام 2019 على التوالي.

 

وإلى جانب ذلك، سجّلت حركة الشحن الجوي 4,981طنًا بتراجع بلغت نسبته 42.5% مقارنة بإحصائيات عام 2019.


وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في "مجموعة المطار الدولي" نيكولا كلود:"يفصلنا شهر واحد على نهاية عام 2021 وما تزال حركة المسافرين أقل من المستوى كما هو واضح في إحصائياتنا، وذلك بعد أن تعافت إلى ما يقرب من النصف حتى الآن مقارنة بما سجّلناه في عام 2019.

 

في الوقت الذي تُضعف فيه الاستجابة الدولية للوضع الوبائي المتغير باستمرار في جميع أنحاء العالم التواصل العالمي، نواصل التزامنا بتزويد مسافرينا بتجربة سفر آمنة ومريحة عبر مطارنا".

 




 

 


 

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