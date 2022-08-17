مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4.1 مليون مسافر مع نهاية تموز 2022

الوكيل الإخباري - كشفت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 4,196,804 مسافرين خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2022، بارتفاعٍ نسبته 126.2%، وانخفاضٍ نسبته 17.9% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. ومن جهة ثانية، بلغت حركة الطائرات 38,904 حركات، مسجّلة زيادة نسبتها 89.1%، وانخفاضًا نسبته 15.3% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 34,371 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 16.7%، وأقل بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2019.

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وخلال شهر تموز، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 948,337 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا نسبته 52.6%، وانخفاضًا نسبته 1.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 7,357 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 37.3%، وانخفاضًا بنسبة7.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,223طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.8%،وانخفاضًا بنسبة 46.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "أسهمت عطلة عيد الأضحى وموسم الحج، إلى جانب زيادة الإقبال على السفر خلال العطلة الصيفية، في تحقيق أرقام إيجابية للحركة الجوية خلال شهر تموز.

وسيكون تعزيز إمكانية الوصول والقدرة التنافسية الضريبية لمطار الملكة علياء الدولي مقارنة بالمطارات الإقليمية عاملًا رئيسيًا لتحقيق نتائج مماثلة في الأشهر المقبلة، مما يؤكد الإسهامات الإيجابية لمطارنا في السياحة المحلية والاقتصاد الوطني".