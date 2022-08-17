الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 03:57 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4.1 مليون مسافر مع نهاية تموز 2022

1113


الوكيل الإخباري - كشفت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 4,196,804 مسافرين خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2022، بارتفاعٍ نسبته 126.2%، وانخفاضٍ نسبته 17.9% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. ومن جهة ثانية، بلغت حركة الطائرات 38,904 حركات، مسجّلة زيادة نسبتها 89.1%، وانخفاضًا نسبته 15.3% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 34,371 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 16.7%، وأقل بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2019.

اضافة اعلان


وخلال شهر تموز، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 948,337 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا نسبته 52.6%، وانخفاضًا نسبته 1.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 7,357 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 37.3%، وانخفاضًا بنسبة7.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,223طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.8%،وانخفاضًا بنسبة 46.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "أسهمت عطلة عيد الأضحى وموسم الحج، إلى جانب زيادة الإقبال على السفر خلال العطلة الصيفية، في تحقيق أرقام إيجابية للحركة الجوية خلال شهر تموز.

 

وسيكون تعزيز إمكانية الوصول والقدرة التنافسية الضريبية لمطار الملكة علياء الدولي مقارنة بالمطارات الإقليمية عاملًا رئيسيًا لتحقيق نتائج مماثلة في الأشهر المقبلة، مما يؤكد الإسهامات الإيجابية لمطارنا في السياحة المحلية والاقتصاد الوطني".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
huA1

HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعة عصرية لمن يبحث عن التفرّد والمثالية

WhatsApp Image 2022-08-18 at 12.35.41 PM

شركة القدس للتأمين في الأردن تطلق جهاز خدمات التأمين الذاتية في مطار الملكة علياء الدولي

Artboard 61

عروض مميزة من هواوي تسهّل تحضيرات العودة إلى المدارس

897dbde2-46da-44fc-a439-bae863196e1e

منصّة زين تقيم برنامجين تدريبيين في "لغة بايثون" و"تعلّم الآلة"

Jordan Launch Event

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي من الجيل الرابع بحدث استثنائي

wwww

محمد توفيق الاسود الرابح بـ خامس سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

أخبار متعلقة
كابيتال

كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيلات قرض تجمع بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دولار

BTS Kv Ins+FB_AR

موسم العودة إلى المدرسة يكتمل مع عروض هواوي المميزة

new3

ساعات نسائية للبيع على السوق المفتوح

Toyota @ WRC - Rally Finland - 2

فريق جازو للسباقات يحقق فوزًا مزدوجًا في رالي فنلندا

777777777

كيف يمكن لقطاع الاتصال التسويقي استقاء الدروس من قصص الأدب والخيال

hhua

رضا مستخدمي هواوي في الأردن هو نتاج مؤكّد لابتكاراتها وتألق خدماتها