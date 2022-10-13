مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 5.8 مليون مسافر لغاية شهر أيلول 2022

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 5,835,186 مسافرًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 89.6%، وانخفاضٍ نسبته%15.6 مقارنة بعاميْ 2021 و 2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن"مجموعة المطار الدولي".

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 51,463حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 63.2%، وانخفاضًا نسبته%16.0مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 45,935 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 9.7%،وأقل بنسبة 39.7% مقارنة بعام 2019.



وخلال شهر أيلول، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى696,096مسافرًا، بنمو نسبته%24.8 وانخفاض نسبته%7.4 مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات،شهد المطار5,614حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% وانخفاضًا بنسبة 17.1% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي5,557طنًا، مُسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة %13.4 و%40.4مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نواصل البناء على تعاوننا الوثيق مع أطرافٍ معنية عِدّة لغايات توسعة شبكتنا لشركات الطيران والوُجهات، والذي بدا جليًا خلال شهر أيلول بوصول أولى الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا، مما وسّع وصولنا إلى القارة الأفريقية، وعزّز التنوّع في خيارات السفر المتاحة لمسافرينا عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".