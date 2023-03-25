مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 647,000 مسافر خلال شهر شباط 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 647,563 مسافرًا خلال خلال شهر شباط، بارتفاع نسبته 73.7% مقارنةً بعام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,403حركات، مُسجلًا بذلك نموًا بنسبة 35.8%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 4,478طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 5.3% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

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وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا أن تشهد حركة المسافرين في المطار تعافيًا.

هذه الأرقام هي خير دليل على عملنا المشترك إلى جانب شركائنا في جذب شركات طيران جديدة وفتح مسارات جوية جديدة إلى وجهات إقليمية ودولية خلال العام الماضي، إلى جانب جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية المكثفة للترويج للمملكة في الأسواق العالمية الرئيسية.

ومن خلال العمل معًا بشكل وثيق، نواصل تشكيل مطار متصل بشكل أفضل وتعزيز تجربة مسافرينا عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

