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الثلاثاء، 21-11-2023 04:31 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت"مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول 2023؛ إذ استقبل  738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا نسبته2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 6,547 حركة، بزيادة نسبتها10.5%، وتعامل المطار مع  6,496طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان

ووفقًا للإحصائيات المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وخلال هذه الفترة أيضًا، سجّل المطار 66,717حركة طائرات، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة16.3 %، وتعامل المطار مع 54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة7.2% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
بينما يتواصل النمو الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول، يظهر تحوّلٌ ملحوظ في التوجّه مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة، رُغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.

 




 

 


 

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