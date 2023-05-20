مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من713,600مسافر خلال شهر نيسان 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل2,776,748 مسافرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة51.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات،سجّل المطار 23,776حركة، بزيادة نسبتها25.4% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022. أما حركة الشحن الجوي فقد بلغت 19,941طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 5.8%مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

في شهر نيسان، استقبل المطار 713,697مسافرًا، بارتفاع نسبته 41.4%مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,174حركة، مُسجلًا بذلك زيادة بنسبة17% مقارنة بعام 2022، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 5,100طن، مُسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 0.4%مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "ترجع أعداد المسافرين المسجلة في نيسان بدرجة كبيرة إلى رحلات عيد الفصح والعمرة وعيد الفطر.

ومع دخولنا العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى وموسم الحج، سنواصل العمل بجد لضمان أن يستمتع جميع مَن يمرون عبر مطارنا بتجربة إيجابية لا تُنسى وأن يلمسوا شعور"كأنّه بيتكم".