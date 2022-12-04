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الأحد، 04-12-2022 01:20 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط فيولينغ الجوية من برشلونة

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الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم السبت 3 كانون الأول 2022 أولى رحلات خطوط فيولينغ الجوية القادمة من مطار جوسيب تاراديلاس برشلونة-إلبرات، إيذانًا ببدء تسيير رحلتيْن مباشرتيْن أسبوعيًا بين عمّان وبرشلونة عبر شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة.

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وتؤكد هذه الخطوة على الالتزام المستمر لـ "مجموعة المطار الدولي" وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لتوسيع خيارات السفر المتاحة للمسافرين بأسعار معقولة من خلال تعزيز شبكات خطوط الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي.


استقبِلت الرحلة الأولى بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، ووكيل المبيعات العام للناقل الجوي في الأردن؛ وكالة دقّاق للسياحة والسفر، ومينزيس للمناولة الأرضية.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا استقبال أول رحلة لخطوط فيولينغ الجوية، والتي شكّلت بداية اتصال مباشر آخر بعمّان للسيّاح الأوروبيين الذين يتطلعون إلى اكتشاف تاريخ الأردن الغني ومناطق الجذب الفريدة فيه، بالإضافة إلى تمكين المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي من التجوّل في مدينة برشلونة التي تنبض بالحياة.

 

نثمّن الجهود المخلصة التي يبذلها شريكنا الراسخ؛ هيئة تنشيط السياحة الأردنية، للمساعدة في تنويع شبكات خطوط الطيران في مطار الملكة علياء الدولي؛ حيث نعمل معًا من أجل تعزيز مكانته بوصفه بوابة رئيسية للأردن ومنطقة المشرق العربي".


ومن جانبه، قال جوردي بلا بينتير، مدير استراتيجيات الشبكات والتخطيط طويل الأجل لدى"خطوط فيولينغ الجوية": "تفتخر فيولينغ بإعلان هذا الربط الجديد بين برشلونة وعمّان، والذي سيمنح مواطني هذه المدينة الرائعة خيارًا مريحًا للسفر إلى برشلونة، والاتصال فيما بعد بأكثر من 100 وُجهة في إسبانيا وأوروبا".

 



 




 

 


 

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