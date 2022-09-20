مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الثلاثاء 20 أيلول 2022 أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية من مطار أديس أبابا بولي الدولي؛ مؤكدًا بذلك على الجهود المستمرة لتنويع خيارات السفر المتاحة للمسافرين من خلال توسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات.

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وسيُشغّل الناقل الوطني لإثيوبيا ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيًا بين عمّان وأديس أبابا.



وتم استقبال الرحلة الأولى -التي حملت على متنها ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية– بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، ووكيل المبيعات العام للناقل الجوي في الأردن؛ شركة دهب للسياحة والسفر، ومينزيس للمناولة الأرضية.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نرحب بانضمام الناقل المنتظم الجديد؛ شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى شبكتنا المتنامية منشركات الطيران، ويسعدنا أن نوفر اتصالًا مباشرًا بمركز عملياتها في العاصمة أديس أبابا، الذي يُعدّ مطارها من المطارات المهمة وبوابة لأفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعمل بفاعلية على ترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه بوابة رئيسية للأردن والمشرق العربي من خلال تزويد مسافرينا بخيارات متنوعة للمسارات، وهي أولوية قصوى لنا، بينما نعمل على استعادة إحصائيات الحركة الجوية قبل انتشار فيروس كورونا".