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السبت، 18-06-2022 09:37 ص

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات طيران أديل

مطار الملكة علياء


الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الخميس 16 حزيران 2022 أولى رحلات طيران أديل القادمة من مدينة جدّة، مؤكدًا بذلك على الجهود المستمرة لتوسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات، مع تقديم خيارات سفر متنوعة وبأسعار معقولة للمسافرين.

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وستشَغّل شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة مسارات جوية مباشرة يوميًا بين عمّان وجدة والرياض.
وكان في استقبال الرحلة الأولى ممثلون عن"مجموعة المطار الدولي"،وطيران أديل، ووكيل مبيعاتها العام في الأردن -شركة التحدي للسياحة والسفر- إلى جانب ممثلين عن خدمة المناولة الأرضية؛ أفييشن هاندلنج سيرفيسيز(الأردن)منزيس.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا انضمام طيران أديل إلى شبكة خطوط الطيران الخاصة بنافي مطار الملكة علياء الدولي، ونحن حريصون على بدء تشغيل رحلات يومية إلى مدينتين سعوديتين هما: جدة والرياض. وسيسهم تزويد المسافرين بمسارات جوية بديلة، وتوفير تجربة سفر مميزةلهم في جذب المزيد من السيّاح من المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تمكيننا من مواصلة الاستفادة من الطلب المتزايد على الأسواق الجديدة للسفر الجوي".


بهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء، أحمد البراهيم خلال كلمة ألقاها في الحفل عن سعادته بإضافة عمان إلى شبكة رحلات الشركة الجوية المتنامية والتي تصل اليوم إلى 24 محطة داخلية ودولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تنفذها الشركة للأعوام الخمسة المقبلة وذلك من خلال العمل على مضاعفة العدد وزيادته إلى 50 وجهة محلية وعالمية، إلى جانب البحث عن أسواق جديدة واعدة ملائمة لطبيعة نموذج عمل الشركة وتناسب أسطوله الجوي.

وأوضح البراهيم أن الرحلات الاقتصادية الجديدة ستسهم بدورها في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكتين الشقيقتين، موضحاً أن قرار الشركة تسيير أولى رحلاتها الدولية إلى عمّان يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محلياً ودولياً، إضافةً إلى أن عمان تعتبر إحدى الوجهات المتميزة عربياً ودولياً، كما أنها مناسبة للسفر والسياحة في معظم أوقات العام.

 



 




 

 


 

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