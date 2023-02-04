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السبت، 04-02-2023 01:28 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Edelweiss Air من زيورخ

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الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الخميس 2 شباط 2023 أولى رحلات Edelweiss Air؛ شركة طيران الترفيه الرائدة في سويسرا وعضو في مجموعة لوفتهانزا، القادمة من زيورخ.

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وستسيّر Edelweiss Air رحلتين أسبوعيًا يوميْ الأحد والخميس إلى عمّان ثم العقبة، مع رحلات العودة إلى زيورخ في اليوم التالي؛ يوميْ الإثنين والجمعة. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الجهود المستمرة لـ "مجموعة المطار الدولي" وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي، لمنح المسافرين خيارات متنوعة للمسارات الجوية المباشرة. 
استقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"،  وEdelweiss Air، إلى جانب ممثلين عن خدمة المناولة الأرضية؛ الملكية الأردنية. 
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا تعزيز شبكة شركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي في وقت مبكر من العام من خلال إنشاء اتصال مباشر إضافي بمدينة أوروبية كبرى مثل زيورخ، مما يتيح للمسافرين السويسريين زيارة الأردن على متن شركة طيران معروفة بتسيير رحلاتها فقط إلى أكثر وجهات العطلات جاذبية. نشكر شركاءنا على دعم جهودنا في تنويع شركات الطيران، بما يتيح لنا تقديم أفضل الخدمات لمسافرينا، وترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
بدوره، قال باتريك هيمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Edelweiss Air: "يسعدنا إضافة وجهتين جديدتين في الأردن إلى شبكتنا. يُعدّ الأردن بلدًا مثيرًا للاهتمام ومتنوعًا يستحق الزيارة؛ فهو غني بالثقافة والتاريخ والطبيعة. إن رحلتنا الجديدة من زيورخ إلى عمّان مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السياح من سويسرا الذين يزورون المملكة الأردنية الهاشمية الجميلة".




 




 

 


 

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