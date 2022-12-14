مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الثلاثاء13 كانون الأول 2022 أولى رحلات Wizz Air UK القادمة من مطار لندن لوتن، إيذانًا ببدء تسيير ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيًا بين عمّان ولندن عبر شركة الطيران منخفضة التكلفة.

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وتؤكد هذه الخطوة على التزام "مجموعة المطار الدولي" وهيئة تنشيط السياحة الأردنية بتعزيز شبكات شركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي بهدف تزويد المسافرين بخيارات متنوعة للمسارات الجوية.

وتشغّل Wizz Airحاليًا ستة مسارات جوية أخرى عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ واحد من وإلى أبوظبي وخمسة من وإلى وجهات أوروبية عدة.

استقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، وWizz Air، إلى جانب ممثلين عن خدمة المناولة الأرضية؛ الملكية الأردنية.



وبهذه المناسبة، أكد وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز أهمية انطلاق رحلات جوية جديدة مباشرة بين العاصمة الأردنية عمّان ولندن عاصمة المملكة المتحدة من خلال طيران UKWizz Air بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا عبر مطار الملكة علياء الدولي. وأضاف:"يأتي تدشين هذا المسار الجوي في إطار سعي هيئة تنشيط السياحة لترويج المنتج السياحي الأردني؛ حيث حققت الهيئة نشاطًا إيجابيًا في مؤشرات الدعم والجذب السياحي".



وبدوره، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يشكّل هذا المسار الجوي الجديد أهمية استراتيجية بالنسبة لنا؛ حيث يقدم اتصالًا بسوق سياحي رئيسي للأردن من خلال شركة طيران منخفضة التكلفة، كما يوفر خيار سفر آخر بأسعار معقولة للسياح في المملكة المتحدة لزيارة المملكة.

نود أن نشكر شركاءنا لدعم هدفنا المتمثل في توسيع شبكات شركات الطيران والمسارات الجوية وتنويعها، مما يعزز في نهاية المطاف مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".



ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية: "نحن سعداء لتوسيع قاعدة عملياتنا ضمن استراتيجيتنا في التسويق السياحي. يُعدّ تدشين هذا المسار الجوي الجديد بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا مهم لتنشيط الحركة السياحية للمملكة بشكل مباشر، مما يدعم زيادة نسب الإشغال فيها".

واكد عربيات هذا الخط يمكّن السياح وبشكل مباشر السفر من المملكة المتحدة الى الأردن ويظهر الطريق الجديد والامكانية الكبيرة للنمو بوصفه مقصدا للسياح من المسافرين من السياح من أوروبا.



وقالت ماريون جوفروي، المدير الإداري لـWizz Air UK: "مسرورون للغاية للإعلان عن إطلاق مسارنا الجوي الجديد إلى عمّان؛ العاصمة التي تنبض بالحياة والبوابة إلى دولة الأردن التاريخية.

نسعى باستمرار إلى تنويع شبكتنا وتوسيعها.

ويسعدنا أن نوفر لمسافرينا فرص سفر أكثر إثارة وبأسعار معقولة خارج أوروبا. نتطلع إلى استقبال المسافرين على متن طائراتنا الشابة والفاعلة والمستدامة".





