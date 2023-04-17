مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 738,860 مسافرًا خلال شهر آذار 2023

الوكيل الإخباري -
أعلنت "مجموعة المطار الدولي
" أن مطار الملكة علياء الدولي
استقبل 738,860 مسافرًا خلال شهر آذار، بارتفاع
نسبته 31.6%مقارنةً بعام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,179حركة، مُسجلًا بذلك نموًا
بنسبة21.7%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 5,603أطنان، مُسجلة بذلك ارتفاعًا
بنسبة 3.2%مقارنةً بإحصائيات عام 2022.اضافة اعلان
وبهذه المناسبة، قال
نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي":"يُسعدنا
أن نرى أنّ توسّع شبكات مطار الملكة علياء الدولي من خلال إضافة شركات طيران
ووُجهات جديدة قد أثّر إيجابيًا على حركة الطيران، مما يُظهر قيمة شراكاتنا مع
مختلف الجهات العاملة في القطاع وقوّتها، ويُعزّز اتصال المطار إقليميًا وعالميًا،
إلى جانب الارتقاء بتجربة المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على
العالم".