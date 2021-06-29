مطار مسقط الدولي يرحب بتدشين أولى رحلات الأردنية للطيران الاقتصادي

الوكيل الإخباري - رحب مطار مسقط الدولي يوم الثلاثاء بتدشين أولى رحلات الأردنية للطيران الاقتصادي ، قادمة من مطار الملكة علياء الدولي ، حيث استقبلت الرحلة بتحية المياه التقليدية ، وحطت في مطار مسقط الدولي وسط ترحيب من قبل المسئولين بشركة مطارات عُمان ، وذلك بواقع رحلتين اسبوعيا بين العاصمتين مسقط وعمَّان يومي الاثنين والجمعة .

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يأتي ذلك تتويجًا للجهود التي تقوم بها شركة مطارات عُمان لاستقطاب خطوط الطيران الجديدة لمطارات السلطنة ؛ تدعيمًا للحركة الجوية الدولية المباشرة بين السلطنة ودول العالم ، والدعم المستمر التي تحظى به هذه الجهود من الجهات المعنية في السلطنة.كذلك يأتي تسيير رحلات الأردنية للطيران إلى مطار مسقط الدولي في ظل الطلب المتزايد للسفر بين البلدين الشقيقين ، كما سيخدم الخط الجديد عمليات التبادل التجاري، وحركة رجال الأعمال والطلبة الدارسين، والسياح من كلا البلدين .



يذكر أن مطار مسقط الدولي، حقق مؤخرا إنجازاً عالمياً جديداً بحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات من قبل مجلس المطارات العالمي، كأول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف الدولي الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل المجلس من أجل ضبط معايير الصحة في مطارات العالم جراء تأثر القطاع بالجائحة العالمية “كوفيد 19” مما يعد دليلاً على أن التدابير الاحترازية المتبعة في مطار مسقط الدولي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة ومؤشرًا على مدى التزام مطارات عمان بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة وفق أعلى المستويات العالمية.



الجدير بالذكر أن الشركة الأردنية للطيران هي أول شركة طيران مملوكة بالكامل للقطاع الخاص الأردني على مستوى المملكة و الشرق الأوسط، و قد تأسست عام 1998 و تشغل حالياً 12 طائرة من طرازات مختلفة على شبكتها ذي التوجه التوسعي، حيث أنها بصدد إدخال طائرات جديدة بهدف زيادة الرحلات والتشغيل الى محطات نقاط جديدة وقد أخذت الشركة في عين الإعتبار الالتزام بكافة اجراءات السلامة العامة وخصوصا بما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا " كوفيد 19" ، حيث قامت الشركة الأردنية للطيران بتطعيم كافة العاملين بها ضد فيروس كورونا حفاظاً على صحة و سلامة الكوادر و المسافرين لضمان السلامة للجميع .



وحول مواعيد الرحلات بين البلدين ستصل رحلة الأردنية للطيران إلى مطار مسقط الدولي يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ، حيث ستنطلق الرحلة الأولى يوم الاثنين من مطار الملكة علياء الدولي، الساعة العاشرة مساءً (22:00) لتصل مطار مسقط الدولي في الساعة الثانية والربع فجراً (02:15( وستنطلق رحلة الجمعة، من مطار الملكة علياء الدولي الساعة الحادية عشر والربع (23:15) مساءً لتصل إلى مطار مسقط الدولي الساعة الثالثة والربع فجراً (03:15) .