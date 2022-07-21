مطلوب سائقين توصيل في عمان والزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الدكن اخوان عن توفر شاغر عمل (سائق توصيل) في محافظتي عمان والزرقاء.
وقالت الشركة إن الشاغر بالتعاون تطبيق "طلبات" بعقد ثابت أو جزئي.
وحددت الشركة الشروط والمتطلبات منها: وجود مركبة اقتصادية، أو وجود رخصة سكوتر (سكوتر/دراجة/سيارة).
كما أكدت ضرورة أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.
ويشترط للعمل إحضار الأثباتات الشخصية التالية: (الهوية المدنية، رخصة القيادة، رخصة المركبة).
مواقع الفروع وأوقات الدوام:
أبو علندا:
أوقات الدوام من السبت - الأحد : 8:30 ص - 7:00 م
https://goo.gl/maps/BYu81CQFcyae4ghK6
وادي صقرة:
أوقات الدوام من السبت - الأحد : 8:30 ص – 6:30 م
https://goo.gl/maps/V9YSVtVavTXXW6EQ7
التواصل على الأرقام التالية:
064161919
0771061668
0790096298