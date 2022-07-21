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الخميس، 21-07-2022 04:12 م

مطلوب سائقين توصيل في عمان والزرقاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الدكن اخوان عن توفر شاغر عمل (سائق توصيل) في محافظتي عمان والزرقاء.

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وقالت الشركة إن الشاغر بالتعاون تطبيق "طلبات" بعقد ثابت أو جزئي.

 

وحددت الشركة الشروط والمتطلبات منها: وجود مركبة اقتصادية، أو وجود رخصة سكوتر (سكوتر/دراجة/سيارة).

 

كما أكدت ضرورة أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

 

ويشترط للعمل إحضار الأثباتات الشخصية التالية: (الهوية المدنية، رخصة القيادة، رخصة المركبة).

مواقع الفروع وأوقات الدوام:

أبو علندا:

أوقات الدوام من السبت - الأحد : 8:30 ص  - 7:00 م 

https://goo.gl/maps/BYu81CQFcyae4ghK6

وادي صقرة:

أوقات الدوام من السبت - الأحد  : 8:30 ص – 6:30 م

https://goo.gl/maps/V9YSVtVavTXXW6EQ7

التواصل على الأرقام التالية:

064161919

0771061668

0790096298

 




 

 


 

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