مطلوب سائقين توصيل في عمان والزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الدكن اخوان عن توفر شاغر عمل (سائق توصيل) في محافظتي عمان والزرقاء.

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وقالت الشركة إن الشاغر بالتعاون تطبيق "طلبات" بعقد ثابت أو جزئي.

وحددت الشركة الشروط والمتطلبات منها: وجود مركبة اقتصادية، أو وجود رخصة سكوتر (سكوتر/دراجة/سيارة).

كما أكدت ضرورة أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

ويشترط للعمل إحضار الأثباتات الشخصية التالية: (الهوية المدنية، رخصة القيادة، رخصة المركبة).



مواقع الفروع وأوقات الدوام:



أبو علندا:



أوقات الدوام من السبت - الأحد : 8:30 ص - 7:00 م



https://goo.gl/maps/BYu81CQFcyae4ghK6



وادي صقرة:



أوقات الدوام من السبت - الأحد : 8:30 ص – 6:30 م



https://goo.gl/maps/V9YSVtVavTXXW6EQ7



التواصل على الأرقام التالية:



064161919



0771061668



0790096298