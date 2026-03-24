معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى

الوكيل الإخباري- يقدم Galaxy S26 Ultra تعريفاً جديداً لمفهوم الخصوصية عبر ميزة Privacy Display، أول شاشة خصوصية مدمجة في عالم الأجهزة الذكية. فالقرار بما يُعرض أو يُخفى على الشاشة، ومن يمكنه مشاهدته، أصبح في متناول يدي المستخدمين بالكامل، ليس بفعل الخداع البصري، بل نتيجة التحكم السلس بكل بكسل في الشاشة، والموازنة الدقيقة بين وضوح العرض من مختلف الزوايا والحفاظ على أعلى درجات الخصوصية وفقاً لظروف الاستخدام.

اضافة اعلان



ما هي ميزة Privacy Display؟

تشكل ميزة خصوصية العرض Privacy Display في Galaxy S26 Ultra جيلاً جديداً من حلول الحماية الشخصية المدمجة ضمن بنية الجهاز. وتعمل هذه التقنية عند تفعيلها على ضبط زاوية الرؤية بحيث تحافظ على وضوح المحتوى عند النظر المباشر إلى الشاشة، وتقليص إمكانية رؤيته من الجوانب، وهو ما يعزز مستويات خصوصية المستخدمين أثناء وجودهم في الأماكن العامة أو أثناء التنقل.



وبالتالي، تلغي هذه الميزة الحاجة للُصاقات الخصوصية المضافة على الشاشة وما تفرضه من محدودية وقيود، إذ توفر هذه الميّزة مستويات حماية متقدمة دون التأثير على جودة العرض أو سطوع الشاشة خلال الاستخدام اليومي.



كيف تعمل ميزة Privacy Display؟

تعتمد هذه الميزة على تكاملها مع المكونات المادية للشاشة ذاتها، حيث تتحكم في آلية انتشار الضوء الصادر من كل بكسل. فعند تفعيلها، تنخفض إمكانية الرؤية من الجانب، بينما يبقى وضوح الرؤية بألوانه النابضة بالحياة عند النظر المباشر إلى الشاشة، لتعود إمكانية الرؤية الكاملة من جميع الزوايا بمجرد إيقاف تشغيل الميزة.



ويوفر هذا الحل القائم على المكونات المادية للجهاز تجربة أكثر دقة واستقراراً مقارنة بلُصاقات الخصوصية التقليدية، التي غالباً ما تؤدي إلى تقليل دائمٍ في السطوع والوضوح، فضلاً عن احتمال التأثير على استجابة اللمس.



كما تتيح ميزة Privacy Display مستوى متقدماً من التخصيص، بما في ذلك إمكانية تفعيلها تلقائياً في سياقات محددة، بما في ذلك عند إدخال بيانات حساسة، أو تقييد عرض أنواع معينة من المحتوى كالإشعارات، بما يعزز تحكم المستخدم بمستويات الخصوصية دون التأثير على سهولة الاستخدام.



كيفية استخدام Privacy Display ضمن جهاز Galaxy S26 Ultra

يمكن للمستخدمين الاطلاع على خطوات تفعيل ميزة Privacy Display بالتفصيل من خلال مشاهدة الشرح المفصل عبر الرابط.



كما يمكنهم تجربة عدد من أحدث مزايا أجهزة جالاكسي على منصة Try Galaxy، بما يشمل شاشة الخصوصية، وباستخدام أجهزتهم بشكلٍ مباشر، ضمن تجربة تفاعلية مباشرة.